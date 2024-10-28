色日放送：鹹濕女經紀 睇樓睇上床

好多年輕夫妻都希望有個可以盡情享受二人世界嘅安樂窩，無論選擇置業定租屋，事前都會做睇樓呢個動作，據AV業界資深人士神仙乙表示，只要有睇過日本AV，你會發現好多地產經紀都係女色狼，喺睇樓期間，成日借故勾引男客人，真係防不勝防！

全套服務 喺SOD推出嘅《淫亂美腳地產經紀》入面，本庄鈴係業績名列前茅嘅地產經紀，而佢之所以深得客人歡心，除咗因為個樣生得夠靚，待人接物又有禮貌，最重要係識得「招呼」一班男客人！原來本庄鈴經常帶新婚夫婦睇樓，並會偷偷地向男方拋眉眼、送秋波，甚至趁女方唔為意，向男方又摸又錫。以鈴妹嘅魅力，一出手足以令男士神魂顛倒，加埋佢會為男方吹奏一曲，再附送一場無聲激戰，男方喺享受咗全套服務之後，亦唔好意思托手㬹，自然乖乖簽約喇！

另有所圖 片廠夫人之素顏製作嘅《負責睇樓的地產人妻OL》，講述身為地產經紀嘅川榮結愛，係一位巨尻人妻，天生擁有一股令男人難以拒抗嘅魅力，每次帶男客人去睇樓，對方都心不在焉，無心聽佢介紹單位，淨係望住佢嗰個又圓又翹嘅靚股，更加有好多男人把持不住使出鹹豬手添！查實結愛明知好多男客人並非真係想買樓，但本身對性愛都好飢渴，又好易被男人撻着，於是每次睇樓，佢都會同客人喺單位內砌個天翻地覆，就算對方唔買樓，亦可賺到床上快感。

美尻誘惑 由Moodyz出品嘅《擁有美麗大屁股嘅地產OL令人難以抗拒》當中，人又靚、身材又好嘅瀧冬輝，喺一家地產公司任職，平日負責帶客人睇樓，某日就快結婚嘅泰祥上門幫襯，於是兩個人去咗好幾個單位睇樓。瀧冬輝為人好盡責，除咗介紹單位優點之外，仲會擒高擒低示範家居設施，個屁股扭來扭去，令泰祥睇到硬晒軚，忍唔住除褲自摸……見到呢個場面，瀧冬輝完全唔覺得尷尬，事關佢係特登咁做，意圖勾引對方打番場友誼波，結果成功得手！自此之後，泰祥就密密搵瀧冬輝「睇樓」喇！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙近年都有留意日本嘅樓盤介紹片段，當地有唔少女經紀嘅外表真係幾吸引，令好多男士都產生遐思，難怪AV業界會推出地產女經紀系列，而喺今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意本庄鈴主演嘅《淫亂美腳地產經紀》，事關女主角個樣已經贏晒，仲要魔性十足，勾引男客人上床嘅過程盡顯姣味，仲任由對方中出，實在太精彩！

撰文：賢