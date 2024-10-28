今夜一丁 ：Alexa Dellanos 豐乳巨臀星二代

性感尤物加星二代嘅身份，雖然好易成為傳媒焦點，但要喺娛樂圈做到大紅大紫，始終要有實力先掂！正如今日為大家介紹嘅索女Alexa Dellanos，就成功令自己喺網紅界佔一席位！

極具自信 挾住星二代身份投身幕前工作，確係比一般人有優勢，但因為多人關注，所承受嘅壓力亦唔細，喺美國佛羅里達州邁阿密出生嘅Alexa Dellanos，就有深切嘅體會。由於媽媽係古巴裔美國著名主持人Myrka Dellanos，Alexa自細已經常跟住佢上節目，所以對進軍娛樂圈好有興趣。不過，隨住年齡增長，Alexa開始想擺脫母親嘅光環，於是積極發展模特兒事業，只可惜身材太矮小，未有太大發展空間，惟有另闢蹊徑轉戰網紅界，並以性感形象作為吸睛手段。

要知道Alexa係一直受媒體關注嘅星二代，突然間化身性感女網紅，自然會引嚟各方議論，但佢對自己嘅外形充滿自信，所以一啲都唔擔心。

強勢吸金 講真，Alexa Dellanos嘅身材確係正，心口一對36G巨乳已經夠吸睛，仲要有個37吋豪華臀，完全有本錢着得勁性感，加埋佢喺拍寫真嗰陣完全唔錫身，試問咁火辣嘅尤物點可能唔紅？事實上，憑住呢副誘人靚偈，Alexa Dellanos嘅IG粉絲好快已突破9百萬大關，成為炙手可熱嘅網紅，仲先後獲多本男士及體育雜誌邀請做模特兒，推出多輯寫真集，人氣與日俱增。

除此之外，Alexa Dellanos亦積極發展OnlyFans帳號，透過為粉絲獻上大尺度寫真，全力吸金。雖然靠性感形象食胡，但Alexa話要多得母親嘅支持，先可以全力發展網紅事業，又話自己同母親關係情如姊妹，有乜嘢感情煩惱都會同對方分享。

Profile

出生地：美國佛羅里達州

身高：157cm

三圍：36G-25-37

社交網站 Alexa Dellanos早前受健康問題困擾而暫停網紅工作，幸好回歸之後，狀態一啲都冇跌Watt，寫真辣度有增無減，相信粉絲們都會滿意！

撰文：魂