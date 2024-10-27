洋媚女子：宅女性幻想 淫到你唔信

講到性幻想，男女都會有，對於成日留喺屋企又冇乜溝仔經驗嘅宅女嚟講，究竟身心空虛嗰陣會發啲咩春夢？又會唔會好似今次介紹嘅四仔劇情咁，淫到你唔信呢？

睇中男波士 話明係宅女，社交圈子通常比較狹窄，性幻想對象好多時都係自己接觸得多嘅人物，自稱係真宅女嘅新進脫星Leana Lovings就話男波士係其中一個！呢套由Elegant Angel製作、Sid Knox執導嘅《Leana Unlocked》，劇情出自Leana Lovings嘅手筆，實行公開自己嘅性幻想，包括偷嗒搬運工、姣溝酒保等等，全部係自娛時嘅性幻想內容，但講到諗得最多嘅曳曳對象，竟然係男波士！影片除咗由Leana Lovings孭飛外，大家仲可以欣賞到Freya Parker同Maya Woulfe呢兩位美艷脫星嘅精彩演出。

順風車艷遇 三步不出閨門嘅超級宅女，性幻想情節竟然同順風車有關，係咪好神奇呢？由MOFOS炮製嘅《Public Pickups #21》，以及4位癡女脫星Sahara Skye、Bianca Bangs、Chloe Rose同Whitney OC演出，唔止宅女扮相入型入格，放蕩起上嚟更加令人舔晒脷！故事由佢哋一邊發春夢一邊自娛開始，正當高潮要來臨之際，時空一轉去咗一個陌生地方，於是想截順風車返屋企，殊不知被男司機百般挑逗，搞到佢哋高潮不斷。呢套四仔由多段疑幻疑真嘅情節串連，拍得好有電影感，車廂交鋒可謂火辣到爆，值得一睇再睇。

初遊後花園 如果某一日，性幻想內容能夠成真，會否令一向寂寞嘅宅女無法自拔呢？想知答案，千祈咪錯過由片廠Simon Wolf製作嘅《Teens Try Anal #3》。搵來Cindy Sterling、Briana、Daria等多位素人脫星參演，所謂素人即係未正式投身脫界嘅新人，而片廠透過面試，得知佢哋唔止係四仔迷，仲成日幻想可以同神兵男優嚟個床上交鋒，仲開放後花園任對方肆意玩弄添！結果片廠決定畀佢哋一次夢想成真嘅機會，當中嘅激情演出令人睇到目瞪口呆，莫講話一班素人玩到不能自拔，就連觀眾都睇到欲罷不能！

撰文：魂