喜雙飛：AV小妖精 專治猛男

就快到萬聖節（Halloween），按傳統習俗，成班細路會扮成小惡魔嚇人呃糖食，但原來喺日本AV界經常有小惡魔，但就由一班樣靚身材正嘅女優扮演，佢哋最叻喺床上耍手段，有本錢玩到猛男典床典席，今日就搵嚟兩位索爆小惡魔比併一下啦！

大洋洲至寶 日本AV界有唔少混血兒搵食，好似擁有「大洋洲之至寶BODY」呢個稱號嘅千鶴惠麻，就係日本、澳洲混血兒，唔止五官有啲異國氣質，身材亦好吸睛，高挑之餘，胸前對G奶堅挺有彈性，加埋肌膚好似牛奶一樣咁雪白，論質素又確係世上難求嘅「至寶」。

今年24歲嘅惠麻，2022年由AV廠SOD帶入行，但拍咗8部作品就畢業。何解阿妹咁索都唔能夠得到片廠提供長期專屬合約呢？查實惠麻為SOD效力時，演出水平只屬中規中矩，喺新人輩出嘅情況下，冇得留低都係正常現象。幸好惠麻轉為自由身後，痛定思痛，表現可以話係突飛猛進，除咗喺床戰過程中，成日畀男優砌到雙眼水汪汪，佢仲掌握到小惡魔風格嘅精髓，識得用猥褻行為玩到一班男優死去活來，難怪其人氣可以火速反彈啦！

千鶴惠麻

年齡：24歲

身高：5呎5吋

三圍：36G-24-35

美乳為食妹 用廣東話形容一個人大食，查實有兩個意思，其一係食量大，其二係性慾強，而擅長扮演小惡魔角色嘅桃乃木香奈，就係一位性慾強兼食量大嘅AV界猛將！今年27歲嘅香奈，曾經係一名肥妹仔，及後努力減肥，身材弗咗好多，而且上圍對F奶冇因為瘦身而縮水，與此同時，有留意其社交網嘅話，你會發現佢依然好為食，一啲都唔使節食，係咪好神奇呢！

香奈出道拍AV已經有9個年頭，今時今日仍然係AV廠Ideapocket嘅專屬女優，廠內地位同人氣女優櫻空桃不相伯仲！話時話，櫻空桃擅長扮演飢渴癡女姐姐，香奈則靠小惡魔風格食胡，外表望落純真可愛，但喺男優面前，簡直淫到出汁，先慢慢研究對方嘅敏感點，再作針對性刺激，務求令對方飽受快感衝擊但又不至於洩射，等對方長期徘徊於痛苦與痛快之間，呢種玩法亦令佢成為當今小惡魔系女優嘅王牌人物！

桃乃木香奈

年齡：27歲

身高：5呎1吋

三圍：33F-22-32

第1回合：鬥魔性 家陣惠麻嘅床上表現可謂脫胎換骨，最叻笑淫淫咁玩弄男優，但相對而言，出道多年嘅桃乃木香奈，可以話將小惡魔風格玩到出神入化，有時會嗲住要求男優快啲發射，但對方快得滯又會露出嬲嬲豬表情，真係令人又愛又恨！

第2回合：鬥身材 桃乃木香奈體態嬌小又纖巧，但心口對F奶夠晒分量，呢種薄身大波身材相當難得，至於千鶴惠麻被稱為「大洋洲至寶BODY」，身材有幾好唔使多講，肌膚仲要勁白滑，兩者可以話係各有千秋！

第3回合：鬥激情 雖然桃乃木香奈拍咗大量精彩作品，但唔少粉絲都覺得有啲遺憾，事關佢一直堅守陣地，唔畀男優中出。相反，千鶴惠麻唔止經常畀男優中出，仲不時大玩SM添！

Report：各有千秋 擁有一副俏麗面孔嘅桃乃木香奈，唔止身材正，仲有一雙能夠勾魂攝魄嘅迷人電眼，化身小惡魔時，表現得調皮又淫邪，可謂AV界出類拔萃之輩。至於身為後輩嘅千鶴惠麻亦唔弱，表演夠淫夠姣，又識得用高挑胴體力壓男優，玩到對方腳仔軟，所以今次比併嘅結果係打和！

撰文：賢