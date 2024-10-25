今夜一丁：Eve Sweet空姐脫衣放飛自我

人生冇幾多個十年，當然要把握時間追求夢想，好似今日為大家介紹嘅脫星Eve Sweet，一心要喺脫星界闖一番事業，而為咗實現夢想，甘願放棄唔少人心目中嘅筍工，呢份義無反顧嘅勇氣，實在值得欣賞。

睇片學外語 職業無分貴賤，何況有唔少脫星都聲稱拍四仔係自己嘅夢想，外人實在冇必要戴有色眼鏡去睇呢份工作，正如家陣住喺法國巴黎嘅人氣脫星Eve Sweet，當初為咗成為四仔演員，甘願辭去待遇優厚嘅空姐工作，決心有幾大可想而知！

喺羅馬尼亞布加勒斯特出生嘅Eve Sweet，12歲隨同父母移居西班牙，除咗識得羅馬尼亞語，仲精通西班牙語、英語同法語添！阿妹聲稱自己係透過睇片學外語，仲話最鍾意睇劇情類四仔，因為睇得投入，學習效果特別好！由於Eve Sweet嘅外語能力強，大學畢業後順利加入空姐行列，亦因為睇得四仔多，對於成人演員呢一行好感興趣。

靚樣唔好嘥 Eve Sweet嘅空姐事業發展得一帆風順，不但好快升職，其後獲聘成為專門招呼VIP嘅專機空姐，收入幾何級上漲！雖然薪高糧準，但Eve Sweet覺得呢份工冇咩發揮空間，浪費咗自己嘅美貌同身材，於是喺2020年決定投身脫界，同西班牙脫星Ginebra Bellucci合作，演出由法國著名四仔片廠DORCEL炮製嘅《Eve 4 You》。結果呢套以靚人靚景作招徠嘅高質製作，成功捧紅Eve Sweet，令佢成為歐洲脫界炙手可熱嘅新星。

雖然Eve Sweet嘅處女作大受歡迎，但佢覺得自己嘅演出有改善空間，尤其係床戰表現過於拘謹。為咗令床上演出得心應手，Eve Sweet決定採用以戰養戰嘅策略，喺3年內演出超過60套四仔，結果佢喺近兩年嘅四仔頒獎禮上，獲得最佳性愛演出同最受歡迎美乳脫星嘅提名，成績有目共睹。

社交網站 雖然Eve Sweet仲未試過得獎滋味，但佢嘅作品已成為銷量保證，近年仲積極發展成人網紅事業，透過自製影片嚟累積製作經驗，似乎係為未來進軍導演之路做準備。想知多啲Eve Sweet嘅最新動向，就要留意其社交網。

Profile 出生地：羅馬尼亞布加勒斯特

身高：160cm

三圍：34D-24-35

撰文：魂