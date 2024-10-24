洋媚女子：委國Sabrina Calvo 愈戰愈勇

模特兒喺鏡頭前都會表現得自信爆棚，並且以最佳狀態一面示人，好似來自委內瑞拉嘅性感尤物Sabrina Calvo就係其中之一，但卻估唔到佢以前原來係內向醜小鴨，咁點解後來佢會變成自信嘅白天鵝呢？

重拾自信 做模特兒最講求自信，否則外形有幾索，亦難以展現出迷人魅力，對於呢個講法，出生於委內瑞拉首都加拉加斯嘅Sabrina Calvo便最認同。

擁有一半西班牙血統嘅佢，係一名混血兒，唔單止散發出獨特魅力，而且喺鏡頭前同天橋上演出都展現出無比自信，吸盡眾人眼球，成為風頭躉。但原來佢細個時性格相當內向，加上膚色黝黑，覺得自己唔夠靚，不但感到自卑，仲自嘲做醜小鴨添！雖然母親經常安慰佢，但一直無法令Sabrina Calvo提升自信，直至18歲嗰年，母親幫佢開設IG帳號，並將佢嘅自拍靚相放上網分享，本來諗住藉網民嘅留言稱讚，令Sabrina Calvo重拾自信，卻估唔到成為佢踩入模特兒嘅契機。

人氣十足 事緣佢嘅IG粉絲愈來愈多，令人氣不斷攀升，因而吸引到模特兒事務所注意，就係咁，Sabrina Calvo便展開模特兒事業。而佢當時只係抱住姑且一試嘅心態，卻估唔到發展得相當順利，不但先後為多本著名男士雜誌拍攝寫真，更獲得到外國演出時裝展嘅機會，與此同時，佢嘅IG粉絲人數已超過20萬，更令佢成為炙手可熱嘅性感網紅。

憑住大量嘅曝光機會，加上水漲船高嘅人氣，自信心返晒嚟嘅Sabrina Calvo更係愈戰愈勇，不但為多個時裝品牌擔任代言，更化身成健美模特兒兼教練，為女士提供Keep Fit心得。早前佢喺一個訪問中表示，未來嘅目標係想開設一間健身及美容中心，等更多女士能透過運動提升自信。

社交網站 由醜小鴨變成火辣尤物嘅Sabrina Calvo，唔止樣貌迷人，玲瓏浮凸嘅身材更係勁吸睛，而佢亦唔會吝嗇展示身材嘅機會，將性感靚相喺網絡上同大家分享。

Profile 出生地：委內瑞拉

身高：165cm

三圍：36F-24-35

撰文：魂