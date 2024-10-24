今夜一丁：葉月來愛 新一代寫真女王

世上嘅選美活動多不勝數，通常歷史愈耐，江湖地位愈高，公信力亦唔會差得去邊，而能夠企喺台上競逐后冠嘅佳麗，當然有番咁上下姿色，好似最近奪得選美冠軍嘅葉月來愛，就好有潛力成為新一代寫真女王！

清麗好波 近排日本寫真界湧現一批優質新勢力，當中又以菊地姬奈同白濱美兔呢兩位好波美女最巴閉，成日霸住各大雜誌嘅封面位置！之不過，一位實力同樣強大嘅挑戰者已經出現，佢就係今日為大家介紹嘅葉月來愛！

今年20歲嘅來愛，樣貌清麗，氣質迷人，似足日本青春劇入面嘅第一女主角，笑起上嚟更加令人覺得甜到入心。與此同時，阿妹嘅身材亦係頂呱呱，一來肌膚鮮嫩白滑，透明感十足，二來上圍對G奶脹卜卜又夠堅挺，再配埋條小蠻腰同圓潤靚股，實在無可挑剔！

選美冠軍 由於天生麗質，葉月來愛剛剛贏得「2024年雜誌小姐」嘅冠軍寶座，呢項選美活動早喺1982年創辦，至今有40幾年歷史，可以話備受公眾認可，再加上歷屆冠軍不乏名氣響噹噹嘅寫真女王，包括細川典江、山崎真實、中川翔子等等，而來愛今次能夠從二千多名參加者中脫穎而出，亦足以證明佢有潛力好似一班前輩咁叱咤寫真界！值得一提，來愛除咗奪得冠軍獎座同100萬日圓獎金，仲有機會登上雜誌封面，兼且參與電影演出，前途一片光明！來愛表示，未來日子會主力拍寫真，希望好似菊地姬奈咁大紅大紫！

社交網站

自從喺選美活動中揚威，葉月來愛嘅工作量大增，登入其社交網，就可以緊貼佢嘅最新動向，仲會搵到唔少靚相添！

Profile

年齡：20歲

身高：5呎1吋

三圍：34G-23-34

撰文：賢