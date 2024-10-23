今夜一丁：極品泰妹 男士超心動

泰國性感模特兒有幾索？齋講好難形容到佢哋嘅女神級魅力，所以呢，講多無謂，一於睇吓Newbam Nattaporn嘅火辣寫真更實際，必定令男士怦然心動！

靚偈女神 雖然有人覺得用「女神」嚟形容索女，已經用到爛晒，但事實上只有呢兩個字最能貼切形容到質素超班嘅Newbam Nattaporn，絕對係索到啪啪聲呀！出生於泰國曼谷嘅佢，擁有近乎完美嘅標致五官，加埋玲瓏浮凸嘅火辣身材，配合一身白皙滑溜嘅肌膚，外形真係冇得彈！此外，佢所影嘅寫真經常游走大尺度邊緣，試問人索偈靚又肯露，點可能唔成為男士們心目中嘅女神呢！而佢之所以尺度無極限，因為佢對模特兒及網紅事業充滿野心。不過大家一定估唔到，呢位女神原來由細到大對着靚衫同打扮都冇乜興趣，直至一位好朋友同佢講做女人一定樣靚身材正，仲講埋「你的樣子如何，你的命運也必如何」嘅道理，就係咁，令佢醒覺要注意自己嘅外觀打扮。

火速爆紅 Newbam Nattaporn坦言最初對自己嘅外形冇乜信心，有次陪好朋友到模特兒事務所面試時，對方竟然邀請佢出道，不過當時佢並冇答應。及後，眼見好朋友嘅模特兒事業做得有聲有色，令佢躍躍欲試想入行見識，於是積極喺社交網分享自拍性感照，果然冇耐被模特兒事務所睇中，從此展開模特兒工作。甫出道佢就已經豁出去，拍攝一輯超大尺度嘅內衣寫真，結果火速爆紅，吸納眾多粉絲，成為冒起得最快嘅模特兒之一。而Newbam Nattaporn唔單止有樣有身材，仲相當有生意頭腦，踩入網紅界做埋直播帶貨，又開設埋OnlyFans帳號，吸金力超勁呀！

Profile

出生地：泰國曼谷

身高：166cm

三圍：34E-23-34

社交網站

本來Newbam Nattaporn喺社交網上分享嘅寫真已經夠吸睛，而佢喺OnlyFans上嘅會員限定寫真尺度之大，男士們必定睇到硬晒軚呀！

撰文：魂