睇片學英文：引人入勝 妙Butt可言

巨乳固然吸睛，但喺床戰過程中，巨臀產生嘅誘惑指數絕對有過之而無不及！今日一於同大家說「Butt」（臀部嘅英文），睇吓情色世界入面有乜嘢「股」惑人心嘅話題吧！

Butt Basher 男士獨有 有啲情色俚語真係好難理解，但有啲又好易明，「Butt Basher」就係一個好例子，直譯為中文係臀部猛擊者，原來暗指男士身上某個部位，知唔知係邊度？冇錯，就係胯下支兵器，係咪好傳神呢！同樣地，暗指後門性愛嘅「Butt Bang」都係一個相當啜核嘅情色俚語。

講起臀部，唔少男女都覺得圓渾結實最吸引，但原來除咗靚之外，亦代表身體夠健康！根據美國《國際肥胖日報》（International Journal of Obesity）指出，擁有結實巨臀嘅男女，患上心臟病、高血壓同糖尿病嘅機會比一般人低！查實呢一點都唔難理解，事關要練到個屁股咁靚，平時一定有做運動嘅習慣，身體自然少啲病痛。

最愛Butt位 Lap Dance 考吓大家，有乜嘢體位最能夠展現美臀嘅吸引力？相信唔少人都以為係推車仔，但原來根據美國女性生活網站Bad Girls Bible喺今年發表嘅一項調查發現，「Lap Dance」先至係最受女士歡迎嘅招式。呢招嘅玩法同背向騎乘式差唔多，分別在於男士唔係瞓低而要坐喺度，好處係女方唔止騎得過癮，男方仲可以用手輕拍伴侶嘅巨臀，令騎乘過程多咗啪啪響嘅聲效，若然加埋震蛋嚟玩，感覺更正！

《Big Butt MILFS》人氣系列 見到女伴趷起個籮柚，唔少男士都會忍唔住用隻手拍吓佢、摸吓佢，甚至乎要抽出兵器懲罰佢，四仔片廠當然明白箇中原因，於是不斷推出以靚股為賣點嘅作品，由MILFED喺2022年推出嘅《Big Butt MILFS》就喺當年成功跑出。故事講述靚股人妻Jenna Starr被老公冷落，之後被好色男同事挑起慾火，繼而發展出不為人知嘅情慾關係。除咗Jenna Starr之外，片廠仲搵嚟Lexi Luna、Rachael Cavalli同Reagan Foxx演出，睇到呢個星級陣容，相信大家已經感受到呢套四仔有幾股惑，加埋拍攝高質，難怪能贏得一眾四仔迷嘅青睞。

同場加映：西村妮娜極品巨躉 日本AV界出產過唔少波大躉又巨嘅極品女優，而現年36歲嘅西村妮娜，可以話係現役女優中，副偈最勁嘅一位，唔止心口對車頭燈有46K，連個躉都有46吋，實在大得誇張！喺2010年出道嘅妮娜，顏值只能夠話係普通，主要靠身材食胡，而且體質敏感，演出時除咗表現出非一般嘅嬌嗲，仲輕易出現好似爆水喉咁勁嘅高潮反應！唔信？有片為證，講緊嘅係Celebrity之友喺2023年推出嘅《對不起，我太爽了…》，妮娜喺片中利用自己嘅肉感身體向男優施以泰山壓頂嘅攻勢，玩咗一陣，仲突然喺對手面前噴水，呢一幕真係夠晒經典！

撰文：魂