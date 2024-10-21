色日放送：久別重逢 水乳交融

唔少人對初戀情人總係念念不忘，而且一直都好想搵番初戀嘅感覺。日本AV界就有「重遇初戀系列」作品，當中一對舊情人重逢後慾火大爆發，上床再續前緣，男嘅盡展雄風，女嘅高潮迭起！

表裏不一 於Planet Plus推出《難忘的初戀情人》當中，花井由里呢位人妻外表斯文賢淑，但係骨子裏不知幾咁飢渴，可惜老公早洩，令佢相當懷念初戀情人織田強勁嘅雄風。呢日織田突然約由里出來見面，由里即刻撲出去會舊情人，因為佢好渴望同織田上床再續前緣，而織田寶刀未老，熟練嘅前戲技巧同強而有力嘅進攻，令到由里如癡如醉。

慾火焚身 片廠溜池滾球炮製嘅《大波護士是我學生時代的初戀情人》，講述太郎去做身體檢查，喺住院期間重遇學生時代嘅初戀情人佐山愛，唔單止變得成熟美艷，心口仲有一對大波波，令太郎重燃愛火。而佐山愛雖然已經結婚，但其實佢一直好掛住太郎，就係咁，兩人嘅慾火一發不可收拾，喺不同角落瘋狂激戰！

如狼似虎 喺Kawaii出品嘅《3年後再遇變成性慾怪物的前女友》入面，吉俊喺舊同學聚會重遇初戀情人伊藤舞雪，傾談期間，舞雪表示現時男友完全滿足唔到佢，所以好懷念吉俊以前帶畀佢嘅高潮快感，然後撩吉俊去酒店開房，喺床上舞雪表現得如狼似虎，而且床技亦有進步，好彩吉俊嘅雄風不減當年，一於同舞雪砌個你死我活！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙都好懷念初戀情人，所以特別欣賞「重遇初戀系列」，而喺今次介紹3部作品中，最鍾意伊藤舞雪主演嘅《3年後再遇變成性慾怪物的前女友》，原因係舞雪身材火辣又肌膚白滑，床上動作靈活敏捷，最重要係佢喺激戰過程中表現得飢渴無比，將性生活空虛而終於得到高潮滿足嘅快慰，完全表露無遺。

撰文：賢