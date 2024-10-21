今夜一丁：靚偈索模 愛運動

性感模特兒界唔單止索女雲集，更係臥虎藏龍，好似來自美國嘅Ashley Gabrielle Duran咁，樣索偈正，配合一頭長曲髮，女人味十足，卻估唔到佢原來係一位運動健將嚟㗎！

基因遺傳 咪以為性感模特兒除咗賣弄身材同乳溝之外，其他嘢就冇瓣掂噃，事實上當中有唔少索女都「身懷絕技」，例如有人精於打機，有人則擅長跳舞及繪畫，而出生於美國加州洛杉磯嘅Ashley Gabrielle Duran，就係一位運動健將喇！

如果大家只係睇佢嘅性感寫真，可能以為佢最多鍾意游吓水減肥Keep Fit，氣質斯文又充滿女人味嘅佢，予人跟運動大纜都扯唔埋嘅感覺，但其實佢係籃球及壘球運動員。據Ashley稱，父親係籃球員，而母親則係壘球運動員，自細便跟隨父母學習呢兩種球類運動，除咗有專業嘅訓練外，仲遺傳咗父母優良嘅運動基因，故此自初中起佢便成為呢兩項運動嘅校隊隊員，並跟隨隊伍出戰過唔少比賽。而一直以為自己將來會成為職業運動員嘅Ashley，喺大學時期卻出現咗改變。

一炮而紅 原來佢有個夢想成為模特兒嘅朋友，有一日，朋友拉埋佢去模特兒事務所面試，點知對方誤以為佢係嚟自薦，仲成功獲得取錄，反而佢朋友就被淘汰，面試官更大讚Ashley相當有潛質，若然喺模界發展將來必定會大紅大紫。只係佢當時以運動員為目標，所以拒絕咗對方，卻估唔到後來因為傷患問題而被迫退出體育界，大學畢業後佢成為普通打工一族。

呢個時候Ashley諗起模特兒事務所，於是膽粗粗再去面試，就係咁，佢就由運動健將變成性感模特兒，並先後為多本運動及時裝雜誌拍攝寫真，結果一炮而紅，跟住佢更乘勢進軍網紅界，並憑住大尺度寫真令人氣不斷攀升，成為近年冒起得最快嘅性感女網紅之一。

Profile

出生地：美國加州

身高：170cm

三圍：36D-25-35

社交網站 樣索身材正嘅Ashley Gabrielle Duran，加上性感迷人嘅寫真，試問點可能唔爆紅，難怪佢咁有雄心壯志，希望將來開設模特兒公司，一嘗當老闆娘滋味啦！

撰文：魂