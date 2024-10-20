喜雙飛：頂級肉彈 婀娜「胸」猛

樣索偈靚嘅性感尤物確係勁正，其中歐洲嘅性感網紅唔單止顏值高，身材更係有料到，就好似今日兩位進行比併嘅索女，分別係來自瑞典嘅Amanda Breden以及德國嘅Ivana Knoll，一個係重量級乳神，另一個則鍾意以波會友，睇吓邊個更深得你心啦！

若隱若現 性感網紅想人氣高，樣靚身材正係唔夠嘅，最重要係識得點樣透過寫真，以火辣胴體吸引網民嘅目光，出生於瑞典赫爾辛堡嘅爆乳尤物Amanda Breden便深明箇中道理。

大家睇過佢嘅寫真，相信會明白呢位性感網紅最大嘅賣點係乜啦！就係一對DDD激凸巨乳，夠晒重量級，加上兩點若隱若現，誘惑程度達到爆裂點，令人腎上腺數飆升，難怪佢嘅人氣咁勁！事實上，佢本身亦係一位成人模特兒，經常將大尺度比堅尼寫真放上社交網公諸同好，而呢對3D導彈唔止睇得，仲係佢嘅搵食架生，不但先後為多個商品進行代言，更跟其他嘅網紅聯手推出寫真集，所以話Amanda Breden絕對係波大有腦，吸金力強呀！

Amanda Breden

出生地：瑞典

身高：160cm

三圍：36DDD-26-37

睇波爆紅 憑住性感而上位嘅例子有好多，尤其係對網紅及模特兒嚟講，佢哋本身外形已經夠吸睛，如果喺適當時候展現性感魅力，想上位可謂易如反掌，好似Ivana Knoll正係其中一個好例子。

出生於德國嘅佢，7歲時隨家人移居克羅地亞，大學畢業後便投身模特兒界，不過當時知名度唔高。及至2022年卡塔爾世界盃舉行期間，作為球迷嘅Ivana Knoll為國家隊打氣時，穿着低胸露半球嘅紅白格仔波衫，被攝影師攝入鏡頭，憑住激凸車頭燈加索樣，令佢一夜爆紅，而佢更食住個勢將辣照放上網任睇，成功打響名堂，搖身一變成為坐擁過百萬粉絲嘅人氣網紅。

Ivana Knoll

出生地：德國

身高：180cm

三圍：36F-25-36

第1回合：鬥身材 Ivana Knoll一對36F巨乳嘅吸睛度，不但獲得全球波迷認證，配合180cm嘅高挑身材及長腿，外形確實高質。不過論Cup數嘅話，Amanda Breden一對重量級3D車頭燈，真係贏晒！

第2回合：鬥魅力 影寫真唔止講性感，更要睇埋氣質。睇過Amanda Breden嘅寫真，會發現佢嘅泳衣照特別多，因為佢主打青春陽光魅力，加埋玲瓏浮凸身材確係養眼！至於Ivana Knoll同樣以陽光健康美為賣點，而佢嘅寫真造型更多，從泳衣到內衣都有，加埋輕熟女人味，確實各具吸引力。

第3回合：鬥人氣 做網紅當然要人氣十足，咁兩位索女邊個嘅人氣更勁呢？Amanda Breden嘅IG粉絲超過153萬，人氣唔止夠高，近年開設埋OnlyFans帳號自製影片嘅佢，吸金力強！不過Ivana Knoll嘅IG人氣仲勁，粉絲直逼3百萬，近年仲做埋夜場DJ，頻頻喺歐美演出盡情吸金，呢個回合勝！

Report：難分高下 兩位性感女網紅身材有料，兼且顏值高，外形可謂不相伯仲。不過如果係胸奴迷嘅話，相信喺視覺上，重量級乳神Amanda Breden會令佢哋更心動。若然鍾愛長腿嘅話，身材高挑嘅Ivana Knoll會更加吸引，所以今次比併結果實在係難分高下，打和！

撰文：魂