洋媚女子：放蕩壞女人 姣嗒淫夫

淫蕩係咪壞女人嘅天性?好難一概而論,但喺Pure Passion出品嘅《Fill Me With Your Orgasm #18》入面,一班嬌娃唔止對性愛有渴求,仲係天生小三嚟!故事講述由Aria Valencia、Ellie Nova、JoJo Austin等多位新進脫星化身嘅放蕩嬌娃,無性不歡,仲要專揀人夫嚟落手,一來貪佢哋對妹妹仔有幻想,最易得手,二來性慾得到滿足之餘,荷包亦會變得脹卜卜!雖然劇情略嫌單薄,但青春氣息濃厚,加上床上演出夠狂野,絕對有一睇嘅價值。

簡評:睇四仔,無非係想睇吓脫星喺鏡頭前有幾咁放蕩,今次介紹嘅3套佳作,絕對可以滿足你!筆者最欣賞《Passions Only #2》,一來拍攝手法夠特別,二來成班脫星都係典型癡女,淫到出汁!至於《Super Cute #19》同《Fill Me With Your Orgasm #18》都係以青春脫星作招徠,鍾意睇後生女嘅四仔迷一定會感到滿意。