洋媚女子：放蕩壞女人 姣嗒淫夫

娶妻就話求淑女啫，若然係逢場作戲，梗係揀個壞女人啦！查實女人點先為之壞，冇一個特定標準，但喺四仔世界入面有個共通點，就係專嗒人夫，姣起上嚟更會一腳踏幾船添！

蠱惑有因 四仔中嘅壞女人點解咁愛人夫？想知箇中原因，Dirty Cinema出品嘅《Passions Only #2》就為大家揭開謎底。影片由4位美乳脫星Eliza Eves、Aria Khaide、Cleo Valentine同Selene Sun孭飛，飾演放蕩癡女係佢哋嘅拿手好戲，呢鋪扮演壞女人簡直係駕輕就熟。故事以日記方式拍攝，除咗有偷食人夫嘅情節，仲會有旁白解釋佢哋咁鍾意溝人夫嘅原因，好似Eliza Eves就話人夫有家室，分手後唔會死纏爛打，上完床即飛，唔怕有手尾跟喎！

萌妹陷阱 放蕩嘅女人係唔能夠單憑外表嚟判斷，活潑可人嘅萌妹一樣可以好荒淫，甚至更容易令麻甩佬墮入桃色陷阱添！唔信？睇睇由HardX製作嘅《Super Cute #19》，你就會明白。影片由Mason執導，演員陣容包括Melody Marks、Ellie Nova、Hailey Rose同Molly Little，故事講述呢幾位青春脫星外表斯文又純真，但成日對身邊人夫進行言語挑逗，結果令人夫失守被擒！不過喺一夜歡愉過後，人夫發現曳曳過程被偷拍，萌妹仲以此要脅，原來一切都係萌妹嘅搵食陰謀！

天生小三 淫蕩係咪壞女人嘅天性？好難一概而論，但喺Pure Passion出品嘅《Fill Me With Your Orgasm #18》入面，一班嬌娃唔止對性愛有渴求，仲係天生小三嚟！故事講述由Aria Valencia、Ellie Nova、JoJo Austin等多位新進脫星化身嘅放蕩嬌娃，無性不歡，仲要專揀人夫嚟落手，一來貪佢哋對妹妹仔有幻想，最易得手，二來性慾得到滿足之餘，荷包亦會變得脹卜卜！雖然劇情略嫌單薄，但青春氣息濃厚，加上床上演出夠狂野，絕對有一睇嘅價值。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：睇四仔，無非係想睇吓脫星喺鏡頭前有幾咁放蕩，今次介紹嘅3套佳作，絕對可以滿足你！筆者最欣賞《Passions Only #2》，一來拍攝手法夠特別，二來成班脫星都係典型癡女，淫到出汁！至於《Super Cute #19》同《Fill Me With Your Orgasm #18》都係以青春脫星作招徠，鍾意睇後生女嘅四仔迷一定會感到滿意。

撰文：魂