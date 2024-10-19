今夜一丁：辣媽聖菜 變身小惡魔

遇上渣男，意外懷孕，繼而變咗單親媽媽，確係有啲不幸，但又毋須過分悲觀，只要抱持正面心態，做好自己，人生仲可以有好多可能性，好似今日為大家介紹嘅寫真女優聖菜，就被封為「日本一可愛單親媽媽」，前途無限！

未婚懷孕 人誰無過，就算背負住黑歷史，只要坦白承認，真心悔改，問題不大，最怕係為咗掩飾，支吾以對，甚至講大話！睇番娛樂圈，確實有好多一錯再錯嘅反面教材，而最近喺日本寫真界頻頻曝光嘅聖菜，算係少有能走出人生低谷嘅成功例子。

話說今年22歲嘅聖菜，原名叫松田聖菜，早喺17歲嗰陣就被人搞大個肚，好彩對方肯負責任，所以結婚並誕下女兒蘭愛，之後佢先開始當時裝模特兒。值得一提，聖菜冇因為擔心形象受損而隱瞞呢段「黑歷史」，反而坦白向公眾承認，呢份誠實同勇氣得到唔少掌聲，亦令佢嘅人氣不斷上升。

再任專屬 查實聖菜嘅外形確係幾討好，唔止五官標致，皮膚又夠晒白滑，望落好似天使咁純潔！除此之外，佢嘅身材亦相當苗條，心口對美乳可以輕易夾出深長事業線，實在係人見人愛，成功獲時尚雜誌青睞，頻頻接Job，佢仲喺2020年創立自家時尚服飾品牌添！

喺事業發展漸上軌道之際，聖菜又遇到人生另一次挫折，就係同老公分道揚鑣，要獨力撫養愛女，但係佢依然努力工作，仲挾住「日本一可愛單親媽媽」呢個美譽進軍寫真界！另外，身為網紅嘅佢，成日喺社交平台分享生活片段，所以人氣有增無減。最近，聖菜除咗加大力度喺寫真界爭取曝光率，離開雜誌《egg》專屬模特兒行列之後，好快又獲得時尚雜誌《小惡魔ageha》招攬，睇嚟呢位辣媽真係有大把「錢途」！

社交網站

最近喺寫真界再次活躍嘅聖菜，頻頻向網友派福利，想欣賞一下呢位單親辣媽有幾索，就要多啲登入其社交網。

Profile

出生地：日本神奈川縣

年齡：22歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-22-33

撰文：賢