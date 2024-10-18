有性趣：腿后後門終解禁

喺1996年出生嘅佢，雖然身高僅得154cm，但卻有堪比模特兒級嘅腿長比例，因此喺2019年出道時，被四仔迷封為脫界第一美腿，而一直賣腿嘅佢，堅稱後門係唔會出賣。不過呢個世界有乜嘢比錢更能打動人心呢？早前佢便宣布後門解禁，將第一次獻畀Brazzers推出嘅新作《Lilly Bell: Anal Debut》。咁佢當然唔會話係錢作怪啦，只稱其實一直都想開放後門喎！雖然四仔迷攞番佢嘅「唔會出賣後門」言論嚟揶揄佢，但係對於Lilly Bell嘅後門處女作必定會捧場。話說回來，邊個有幸成為闖入Lilly Bell後花園嘅第一人呢？佢就係著名男優兼導演Mick Blue。講起Mick哥，呢排佢就勁喇，皆因有份客串演出人氣劇集《Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story》，當中佢飾演監獄囚犯角色，認真威水！