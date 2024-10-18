今夜一丁：白濱美兔 卜卜脆三冠王

正所謂江山代有才人出，日本寫真界近年湧現出好多質素優秀嘅後浪，佢哋青春又好波，甫出道就成為萬人迷，好似白濱美兔咁，剛剛年滿18歲卜卜脆，認真係前途無可限量呀！

純真無邪氣 喺現今嘅日本寫真界當中，要搵番幾個青春可愛又好波嘅美少女絕對唔難，好似近年雄霸雜誌封面女郎位置嘅菊地姬奈、川道沙羅以及本鄉柚巴等就係人辦之一喇，至於今日同大家見面嘅白濱美兔，雖然比佢哋遲少少出道，但係實力強勁，大有後來居上之勢！

美兔喺今年10月至踏入18歲，認真夠晒青春嫩口，而且仲散發出一股令男人完全放下戒心嘅純真味道，加埋無邪氣嘅真摯笑容，實在令人愛不釋手，好想同阿妹嚟個抱抱！仲有美兔擁有一副鮮嫩又豐滿嘅胴體，天然白滑F奶配上圓潤美尻，配合一身透明感十足嘅美肌，簡直就係無與倫比，難怪獲封為「次世代寫真界超新星」，完全冇吹水成分呀！

深閨宅女 美兔雖然年紀輕輕，但係踏足寫真界都已經差不多有一年，而佢入行成為寫真女優嘅契機，就係參加一個叫做「美少女圖鑑2023」嘅選美活動，憑住青春可人嘅面孔及近乎完美嘅身材奪得三個獎項，其中包括兩個傳媒大獎，成為「三冠王」，氣勢相當強勁！又因為美兔係代表家鄉鳥取縣參賽，所以有「全鳥取縣民之妹」稱號。

投身寫真界之後，美兔嘅受歡迎程度與日俱增，至今已經推出逾20輯數碼寫真，相信好快就會推出首本實體寫真集啦！另外，美兔喺演出中表現得活潑好動，但佢坦言自己係一個極度深閨嘅超級宅女，除咗工作之外，平時唔會出街，最鍾意留喺屋企上網同煲劇，真係估佢唔到呀！

社交網站

白濱美兔以寫真工作為發展重心，從其社交網就可以欣賞到好多性感靚相，想知道兔妹最近又以咩造型演出，咁就要快啲Click入去睇睇喇！

Profile

年齡：18歲

身高：5呎4吋

三圍：36F-24-35

撰文：賢