洋媚女子：Nickey Huntsman 做脫星為搵靈感？

大部分脫星入行拍四仔嘅原因，都係不外乎為咗搵快錢，或者同男優交手滿足私慾，卻甚少好似呢位美國人氣脫星Nickey Huntsman咁，自稱為藝術人生搵靈感！

充滿自信 無論係為藝術而犧牲又好，為人生搵靈感都好，作為入行拍四仔嘅理由，相信大部分人都會覺得係吹水居多，而且四仔脫星跟藝術根本大纜都扯唔埋！不過大家喺質疑之前，不妨睇吓Nickey Huntsman嘅入行經過先啦！

出生於美國科羅拉多州嘅佢，自細鍾意繪畫、攝影及戲劇，故此喺大學時修讀美術課程，並經常參加藝術比賽，而佢最愛繪畫裸體畫及拍攝男女裸體。Nickey Huntsman解釋原因係覺得人體係世界最美嘅主題，當中嘅魅力更係難以言喻，所以佢對自己嘅身材充滿自信，而且經常喺社交平台上分享性感照公諸同好，卻估唔到因此而吸引到模特兒事務所嘅注意。

真情流露 原來Nickey Huntsman一直覺得自己嘅作品欠缺靈魂，做模特兒正好畀佢搵靈感。不過對於男士嚟講，咩靈感都唔重要，重點係佢副偈實在太正，有巨乳又有巨臀，配合埋性感造型更係誘人，故此佢以模特兒身份出道冇耐，好快就獲得著名男士雜誌邀請拍攝裸體寫真，而剝光豬演出，可謂開正Nickey Huntsman嗰瓣，所以佢唔使考慮就立即答應，結果佢嘅寫真不但大受歡迎，同時受到四仔片廠嘅青睞。

Nickey Huntsman覺得拍四仔令佢創作藝術更加有靈感，就係咁，佢便投身脫星界，並憑住床上真情流露嘅演出，獲得多個四仔獎項題名，其中喺Spank Bank Technical頒獎禮更奪得「最佳性愛演出獎」，之後佢乘勢開設埋OnlyFans帳號盡情吸金添！而睇完Nickey Huntsman嘅故事，認為佢做脫星拍四仔嘅原因，係為藝術定搵銀呢？相信大家都心中有數喇！

社交網站 近年積極製作自家成人影片嘅Nickey Huntsman，不但搞得有聲有色，更經常邀請天后級脫星參演。至於藝術工作呢？唔好意思，佢依家好少提囉！而大家想免費睇佢嘅性感寫真，可以Click入佢嘅社交網站滿足眼球。

Profile 出生地：美國

身高：163cm

三圍：36G-25-36

撰文：魂