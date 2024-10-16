色日放送：美人滿愛心 自動波獻身

識女仔最緊要識個親切又有愛心，就好似日本AV「愛心滿瀉系列」當中嘅女優咁，佢哋會細心照顧同服侍男人，更會全心全意滿足對方，上床瘋狂洩慾亦冇問題！

照顧周到 喺MAX-A出品嘅《保育士大槻響先生》入面，單身男裕月去到一個叫做大人之保育園嘅風俗店，當中由大槻響擔任「保育士」全程照顧裕月，除咗餵飯換衫，仲嚟個鴛鴦戲水，期間因為有身體接觸，裕月情不自禁硬朗起來，大槻響見狀便主動提供口舌服務。之後到遊戲時間，響妹玩到離罩走光，睇到裕月慾火飆升，於是響妹自動波埋位，兼使出各種床上功夫，最後仲中出收場添！

另類家訪 片廠SOD製作嘅《與保育園先生的不倫約會》，講述大雄同老婆生活美滿，但係自從生咗小朋友之後，老婆就變得冷淡，連床都唔願上。後來大雄喺家長會結識到愛心爆棚嘅幼稚園教師MINAMO，唔單止靚女又斯文，仲願意聆聽大雄嘅心聲。有一日，MINAMO突然嚟到大雄嘅屋企，不過唔係做家訪，原來佢知道大雄嘅老婆帶埋囝囝返鄉下探親，所以登特嚟照顧大雄嘅起居飲食，仲主動獻身為大雄出火，真係人間有愛呀！

施展騎功 於Kawaii推出嘅《G奶保育士首次亮相》當中，長門里穗呢位擁有G奶美人充滿愛心，唔單止對小朋友愛護有加，仲好想照顧埋男人，於是投身AV界繼續發揮愛心！里穗甜美又好波，令男優慾火高漲兼雄風勃發，不過里穗未等對方出招，已採取主動手口並用細心招呼，到埋牙激戰時，里穗更會施展騎功令男優盡情享受交歡之樂，總之服侍到男優心滿意足。

專家評語

代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺呢3部作品當中，本仙最鍾意大槻響主演嘅《保育士大槻響先生》，因為貴為AV天后嘅佢，演技同床技都毋庸置疑，但係響妹今次就收起癡女本色，換上體貼又親切嘅態度照顧男主角，令人睇得舒服又窩心，睇完真係好想畀佢照顧一下呀！

撰文：賢