歡樂性講堂：秋冬禁慾未必合時宜

Q：本人48歲，妻子35歲，我是二婚，沒兒女，我和現任妻子希望可以三年抱兩，偶然看到養生資訊，說中年男性需要冬藏，冬天以禁慾養生，寒冷季節因精子不太活躍也會影響到受孕質素，看了後我感到不耐煩，假如在今個冬天繼續頻密房事而受孕，真的會有甚麼問題嗎？葉先生

A：流傳於世的各種學說，雖則源遠流長，有些或許卻未必合事宜，秋收冬藏之概念乃來自《黃帝內經》列出的「春生、夏長、秋收、冬藏」四季養生原則，意謂冬天是萬物收歛儲蓄的季節，寒冷且陽氣虛弱之時，需要顧護保存陽氣，所以特別着眼於「藏」。這概念推演至房事方面，倏然變成禁慾戒律。不過，古今以來遵此戒律的夫妻有幾多？在農業社會，夫妻多把握秋收後至臘月的一段餘暇日子，男子體力得以回復，享受伴侶之愛，生養下一代，補充勞動力，故「冬藏」並不合農耕家庭，也不適合現代都市人的節奏。

時移世易，「冬藏」之說亦缺乏了科學根據，不見得於冬天受孕、翌年夏末秋至誕生的孩童會有甚麼樣的身心不足之處。從男性生理機能角度，男性生殖系統具備恒溫功能，除非外來環境過熱或過冷（譬如長時間浸泡在燙熱或冰冷的水中）才會影響到精子質素，況且精子源源不絕地生產，不能養起來備用，應用則用，毋須刻意設下禁慾期。而從伴侶親密角度，若然整個冬季全面中斷恒常之親密規律，則容易釀成伴侶心理上疏離，影響親密關係。

冬季即將來臨，只要保持房間溫暖、穿足衣物保暖、日常注意充足睡眠和營養均衡、伴侶雙方沒着涼生病，便毋須避免性生活，一切照常便可。