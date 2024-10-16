今夜一丁：加州鄰家女孩 力保三點

性感帶點野性嘅索女，最易吸引男人嘅眼球，但其實鄰家女孩嘅純情魅力，亦同樣可以吸粉無數，講緊就係呢位來自美國嘅網紅Allie Dunn，堅守三點不露嘅佢，擁有半百萬粉絲，人氣相當強勁呀！

健康性感 大部分性感女網紅都係憑住火辣身材加上野性形象，而獲得高人氣，並且狂吸Like。不過世事無絕對，純情形象加上性感寫真，同樣可以成功圈粉，其中就有出生於美國加州薩克拉門托，外號「加州鄰家女孩」嘅Allie Dunn。

點解佢會有呢個稱號？咪就係因為佢喺社交帳號上所分享嘅福利照，將玲瓏浮凸身段表露無遺，尤其係一對渾圓堅挺嘅34G導彈胸相當吸睛，更令人愛不釋手，但係大家又唔會覺得暴露，反而充分展現出健康性感魅力，散發出陽光活力氣息，仲有一點就係，Allie Dunn雖然有開設OnlyFans帳號製作成人影片，但卻堅持三點不露嘅演出底線，所以絕對符合鄰家女孩嘅稱號，並唔係吹水亂噏㗎！

謀定後路 事實上，早喺Allie Dunn就讀加州私立查普曼大學時期，已經積極發展網紅事業，不過佢嘅目標並唔係成為百萬級網紅，而係另有目的，事關擁有180cm高挑身材嘅佢，當時一邊讀大學一邊兼職做模特兒，為咗提升喺模界嘅知名度，於是佢努力經營社交帳號，希望有更多人認識自己。

雖然Allie Dunn曾經拍攝過唔少性感寫真，但係佢從未諗過轉型做成人模特兒，原因係佢希望以模特兒作為踏腳石，為未來進軍影視界鋪路。縱然係咁，其實Allie Dunn亦另有後着，現正修讀營養學嘅佢，如果未能圓演藝夢嘅話，就打算做營養師。姑勿論Allie Dunn未來發展係點，但可以肯定嘅係，佢嘅IG擁有超過61萬粉絲，成為炙手可熱嘅人氣網紅，真係勁呀！

Profile

出生地：美國

身高：180cm

三圍：34G-24-34

社交網站

雖然Allie Dunn擁有前凸後趷嘅誘人身材，但佢嘅寫真名副其實性感得嚟又唔暴露，並憑住純情魅力，人氣愈嚟愈高，如果大家想欣賞更多福利相，就要Click入佢嘅IG喇！

撰文：魂