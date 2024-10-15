今夜一丁：鳥住奈央 H奶豪放人妻

青春少艾固然多男人鍾意，但女人味極濃嘅人妻一樣有唔少捧場客，所以日本AV界嘅人妻系作品向來有唔錯銷路，而喺寫真界亦可以搵到一啲以輕熟韻味為賣點嘅女優，鳥住奈央就係表表者！

唔怕走光 唔係人人都習慣對住鏡頭，所以好多初出茅廬嘅日本寫真女優都話自己第一次演出勁蝦碌，唔止講嘢口窒窒，擺甫士亦相當生硬，但喺東京都出身嘅鳥住奈央，完全冇呢方面嘅問題，事關阿妹自細學習古典芭蕾舞，筋骨柔軟之餘，亦習慣咗喺眾多觀眾面前表演舞步，再加上正式埋位嗰陣，工作人員照顧得好周到，令佢更加放膽演出！

先形容一下奈央嘅相貌，靚唔靚真係見仁見智，但好有人妻氣質，皮膚仲相當白滑，而講到最大賣點，莫過於心口嗰對H奶。至於阿妹對住鏡頭有幾放？除咗會不斷扭動胴體同搓揉一對車頭燈，好多時只係用少少布料或泡沫嚟遮住重要三點，完全唔當走光係一回事！

扮拍AV 上文提到鳥住奈央學過芭蕾舞，當初之所以投身藝能界，要多得學長嘅鼓勵。話說奈央就讀芭蕾舞學校時，成日要周圍表演，學長見阿妹長得亭亭玉立，就建議佢試吓做藝人，結果令寫真界多咗一位可造之材。除此之外，阿妹仲以偶像團體「FANTASTic*VISION」成員身份，頻頻登台演出。

講番寫真工作，奈央第一隻寫真碟已經扮演姐姐角色，輕熟韻味得到唔少人讚賞，於是佢再接再厲，繼續行成熟路線，喺最新推出嘅寫真碟《築古マンションの管理人さんが可愛いわけない！》入面扮演人妻，仲以公寓管理人身份同住客發生不倫關係，最抵死嘅係封面設計同AV作品差唔多，唔為意嘅話，仲以為佢已經下海添！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎2吋

三圍：38H-25-37

社交網站 鳥住奈央深明粉絲嘅支持不可或缺，除咗頻頻出席攝影會，仲會參加唔少公眾活動，同觀眾見面，登入其社交網，就會知道相關消息。

撰文：賢