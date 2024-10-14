色日放送：周年紀念作 大堆頭拚搏

日本AV廠為咗慶祝成立周年紀念，往往會精心炮製紀念作品，以特別嘅題材及玩法，配合女優嘅激情演出嚟回饋AV迷嘅支持，從而帶出一種慶典嘅歡樂氣氛，令人睇得開心又過癮！

以一敵眾 於SOD推出嘅《超大規模顏射祭》當中，青春可人嘅青空光一直深受AV迷喜愛，為咗慶祝出道5周年，今次同多達100名素人男優展開連場大混戰！以一敵眾嘅場面固然精彩，而最過癮嘅係每個素人男最後會顏射光妹，搞到佢成面都係精華素，猶如敷面膜！另外，光妹又會喺錄影廠扮新聞女主播，一邊報道新聞一邊接受素人男嘅迎面射擊，場面相當過癮！

3人派對 喺DAHLIA出品嘅《慾求不滿人妻互相競爭》入面，美乃雀同小野夕子都喺便利店做兼職，而兩人同樣備受老公冷落，生活苦悶又寂寞，所以見到小鮮肉店員泰祥就嗒晒糖，深夜時分見冇乜客人嘅時候，夾手夾腳拉泰祥入休息室嚟個3P大戰，雖然泰祥感到驚訝，但係兩位人妻又索又好波實在難以抗拒，於是出盡力滿足佢哋！自此之後，三人經常喺開工嘅時候肉搏，將便利店當成性戰場地！

天后夾擊 片廠WANZ製作嘅《藝歷46年的忍耐生中出》，講述波多野結衣、大槻響及AIKA為慶祝「忍耐生中出系列」第100集而聯手演出，三女喺街上四處獵男嚟個激情合演，接受前戲刺激後，如果能夠維持10分鐘不洩射，就可以同3位天后打真軍，仲可以中出收場，最後更加一次過搵來3位男士嚟個3打3大作戰，極之精彩！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙對於日本AV界嘅紀念性作品相當有好感，因為呢類作品往往有大堆頭女優演出，而且製作特別用心，更充滿節慶歡樂氣氛，就好似今日為大家介紹嘅3部作品咁喇！當中最鍾意波多野結衣、大槻響及AIKA主演嘅《藝歷46年的忍耐生中出》，因為有3位頂級天后女優合演固然精彩，最好睇係佢哋圍攻素人男嘅時候各施絕技，仲玩得好開心，令觀眾睇得興奮無比。

撰文：賢