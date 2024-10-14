今夜一丁：女神降臨 「泰」誘惑

「天使面孔，魔鬼身材」大家就聽得多，只係「天使氣質，魔鬼誘惑」又見識過未呢？今日同大家見面嘅泰國性感模特兒Sara Suay絕對係最佳人辦，一顰一笑都會令男人神魂顛倒。

迷人美態 索模Sara Suay嘅顏值相當高，加埋婀娜多姿嘅體態，絕對係集天使面孔及魔鬼身材於一身，只要睇過佢喺社交平台上所分享嘅性感寫真，相信都能夠感受到佢美貌所帶嚟嘅魅力，以及玲瓏浮凸身材嘅魔力。既然係咁，點解又會有人話佢散發出天使般嘅氣質同魔鬼般嘅誘惑呢？

雖然Sara Suay出生於曼谷呢個城市，但卻散發一股清純仙氣，猶如天使下凡、女神降臨嘅感覺，而佢每一輯寫真性感火辣誘人，輕易挑起男士嘅原始慾望，尤其係佢嘅泳裝及內衣造型，充分展現S曲線美，就好似魔鬼誘惑咁令人難以抗拒。事實上，原來佢自細嘅夢想係成為模特兒，故此讀緊大學嘅時候，佢已積極發展模特兒事業。

展現性感 之但係，Sara Suay初出道時表現未如理想，擺甫士嘅動作比較生硬，表情亦過於拘謹。正所謂「有志者事竟成」，既然阿妹有心喺模界發展，一定會搵到方法解決呢方面嘅問題，於是佢便開始學習跳舞。

據Sara Suay稱緊張嘅原因，在於缺乏面對鏡頭嘅經驗，令佢每次拍攝寫真時都影響表現，而習舞之後，多咗好多表演機會同展現自我，漸漸面對觀眾時變得從容自在，亦令佢面對鏡頭演出變得游刃有餘，同時更加大膽地展現性感誘人嘅一面，令男人產生心動感覺。話咁快，佢已經出道咗3年，人氣亦愈嚟愈勁，問到最想達成乜嘢目標時，佢坦言只希望愈嚟愈多人支持自己已經心滿意足。

Profile

出生地：泰國曼谷

身高：167cm

三圍：34E-23-34

社交網站 想體驗Sara Suay嘅迷人魔力，睇佢嘅寫真就能感受得到，事關佢嘅寫真性感得嚟又誘人，加上天使般嘅純情氣質，可謂百看不厭呀！

撰文：魂