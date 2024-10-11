有性趣：Brazzers出VR四仔冇人想睇？

今時今日，VR四仔已經唔係新聞，早喺幾年前有唔少歐美四仔片廠紛紛推出VR作品搶佔市場，甚至出現好似VR Bangers專門製作VR四仔嘅片廠，部分更出埋自家製VR眼鏡，唯獨四仔大廠Brazzers卻一直不為所動。正當VR四仔熱潮喺近年呈減退之勢時，姍姍來遲嘅Brazzers最近宣布推出名為「Brazzers VR」嘅VR四仔系列，並搵來脫界天后Angela White、Kendra Sunderland、Romi Rain等演出，新作將會喺官方網站上架，而影片達到5K質素，會員更能享受到1美元睇一套片嘅優惠，仲有所製作影片能支援市場上絕大多數嘅VR器材。雖然Brazzers覺得自家製VR四仔有賣點，但歐美四仔迷卻抱觀望態度，仲話稱屋企嗰副VR眼鏡早已鋪晒塵，亦未必會為睇5K嘅VR四仔而入手新器材喎！