今夜一丁：德菲混血兒詮釋魅力真諦

如果話一個女人好有魅力，其實係乜嘢意思呢？即係指佢散發出一股吸引人嘅力量，令人不自覺好想親近佢，就好似呢位來自美國嘅索模Meaghan Stanfill咁，大家睇過佢嘅寫真，便能領略到箇中真諦。

模界新星 其實魅力嘅真諦，在於能否令人有種心動嘅感覺，而要令男人心動，可能係美貌，可能係身材，亦可能係氣質，甚至有人覺得係性感嘅服飾，當然如果將美貌、身材及氣質集於一身嘅話，呢種魅力唔單止能令男士心動，簡直係令原始慾望蠢蠢欲動，出生於美國邁阿密嘅Meaghan Stanfill正係其中一個好例子。

只要睇過佢所影嘅寫真，相信都會認同佢嘅顏值有幾高，加上一對天然E Cup美乳，配合埋柔情似水嘅氣質，絕對係男士心目中嘅女神。事實上，早喺2020年以裸模身份出道嘅佢，憑住魅力十足嘅外形，不但備受注目，更先後為多本著名男士雜誌及成人網站拍攝寫真，人氣可謂一時無兩，成為裸模界一顆耀眼新星。

重拾自我 唔知大家有冇覺得Meaghan Stanfill擁有一股獨特魅力呢？雖然佢喺美國出生，但原來父母並非土生土長嘅美國人，爸爸係德國人，而媽媽則係菲律賓人，所以佢係一位德菲混血兒。

不過有趣嘅係，外形索爆嘅Meaghan Stanfill從來冇諗過自己可以成名。本身擁有生物醫學工程學位嘅佢，大學畢業後喺加州一間診所工作，同時佢繼續修讀營養學，同裸模世界可謂大纜都扯唔埋。及至2020年初，佢患上咗抑鬱症，便決定離開原本嘅工作環境，並希望能透過新工作重拾生活嘅熱情，於是便選擇投身裸模界，卻估唔到獲得驕人嘅成績，唔怪得佢唔似其他裸模咁經營OnlyFans帳號，只係專注裸模工作，原因係唔想畀自己咁大壓力。

社交網站 Meaghan Stanfill影過咁多寫真，有冇辦法可以一次過睇晒？原來佢有個寫真專頁，網羅佢由出道至今嘅精彩靚相，必定令你大飽眼福！

Profile 出生地：美國邁阿密

身高：172cm

三圍：34E-24-34

撰文：魂