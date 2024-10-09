今夜一丁：巨乳尤物 黐人夫博出位

索女博出位嘅方法有好多，其中同名人傳緋聞相信係最有效嘅一招，而呢位來自美國嘅性感女網紅Paige Woolen，便親身驗證呢招有幾掂喇！

疑做第三者 有人話性感女網紅想出位，只要樣靚身材正兼肯露肉就一定會成功，但計我話呢招以前就行得通，喺現今性感尤物充斥嘅網絡年代，單憑拋胸露乳嘅大尺度寫真已經唔掂，成功上位機會率很低。而正所謂「橋唔怕舊，最緊要受」，同名人傳緋聞博出位呢一招，可謂萬試萬靈，好似36G巨乳尤物Paige Woolen就係因為咁而爆紅喇！

出生於美國加州聖地牙哥嘅佢，今年5月被傳媒拍到佢同著名男藝人兼製作人Jax Taylor約會而成為網絡熱話，令佢嘅人氣火速飆升，即時爆紅！而呢單料咁具話題性嘅原因，在於Jax Taylor喺事發後自爆正跟同為藝人嘅老婆Brittany Cartwright分居，間接令Paige Woolen成為第三者嘅事甚囂塵上。

早有前科 不過Paige Woolen就解釋，佢跟Jax Taylor早喺兩年前嘅節目中認識，雙方只係朋友關係。雖然佢咁樣講，但係網民卻唔賣帳，原因係其實佢早有前科！

於10年前，即係佢22歲時投身模特兒界，憑住索樣靚偈先後成為多本雜誌嘅封面女郎，更獲封為新一代性感女神，而佢亦食住個勢踩入網紅界，以福利度十足嘅辣照成功吸引到幾萬名粉絲。可惜當新鮮感減退之後，Paige Woolen嘅模特兒同網紅事業都停滯不前，就喺呢個時候便傳出佢搭上已婚製作人嘅新聞，令佢嘅人氣反彈，雖然事隔幾個月後證明係流料，但已成功令呢位性感尤物嘗盡甜頭，因此有網民便認為佢今鋪係食過翻尋味，意圖以緋聞谷人氣。不過從麻甩佬角度去睇，家陣32歲嘅Paige Woolen仍然人索偈正，尤其一對G奶睇頭十足，亦值得支持。

Profile

出生地：美國

身高：175cm

三圍：36G-24-36

社交網站

稱Paige Woolen做性感尤物並冇亂噏，皆因佢嗰對36G巨乳唔單止堅料，近年佢勤練深蹲，鍛煉出36吋渾圓翹臀，相當吸睛，副架生咁齊料，男人睇見梗係舔晒脷啦！

撰文：魂