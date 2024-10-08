今夜一丁：永瀬永茉 I奶誘人胴體

家陣好多人覺得索女要又瘦又好波，但曾幾何時，珠圓玉潤嘅女仔先多人鍾意，一來有福氣，二來好生養，而今日為大家介紹嘅寫真女優，無論以古今審美觀去睇都咁吸引，事關有齊童顏、巨乳之餘，仲要肉感十足，佢就係永瀬永茉。

成功升Cup 為咗健康着想，唔少人喺飲食方面都奉行多菜少肉原則，對於肥肉敬而遠之，可能係因為咁，好多男士喺欣賞寫真女優方面，變得無肉不歡，愈肥美愈鍾意，好似要補償番心底裏嘅「肉望」，於是成就咗一班肉感型女優嘅崛起，今年26歲嘅永瀬永茉，絕對係表表者！早前，永茉接受傳媒訪問時透露，自出道以來，體重持續上升，依家塊面珠仔比以往圓潤咗，好多人都讚佢可愛，與此同時，身材亦豐滿咗唔少，特別係上圍由原先嘅H Cup升上I Cup，加埋個靚躉都變大埋，用「豐乳肥臀」嚟形容最貼切不過！

唔怕暴露 被稱為「爆彈胴體娘」嘅永瀬永茉，之所以有咁豐滿嘅身材，同生活習慣有密切關係。話說阿妹係一名宅女，成日留喺屋企睇電視同打機，又好鍾意食零食，瞓覺唔會用鬧鐘，等自己瞓到自然醒，非必要都唔會出街，亦唔多鍾意做運動，難怪佢會咁好肉地，若然情況持續落去，體重好快會以倍數增長！

雖然好多人對於「肥」呢個字勁敏感，但永苿似乎唔多介意，事關佢就係因為身材豐滿先有機會成名。而為咗有多啲人認識自己，阿妹投身寫真女優行列以來，衣着愈嚟愈暴露，好多時都着得極為少布，甚至全裸上陣，只係用一小塊布料遮住3點。呢種咁大膽嘅演出風格，真係唔憂冇人撐！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：39I-26-39

社交網站 永瀬永茉可以話係愈肥愈紅，登入其社交網，你會發現佢係攝影會常客，不斷有演出消息，仲會上載唔少養眼嘅靚相添！

撰文：賢