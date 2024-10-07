色日放送：貼心女侍應 餐廳當炮房

日本人待客出名有禮貌又貼心，良好服務態度令人留下深刻印象，而AV業界嘅餐廳女侍應，唔單止招呼周到，佢哋仲將餐廳當作尋歡作樂嘅炮房，讓客人一次過滿足晒食欲同性慾！

飢渴無比 於Bonita推出嘅《由我來滿足前輩的性慾》當中，涼介喺一間高級餐廳做侍應，有一日，心儀已久嘅大學前輩戶川奈美嚟到餐廳做兼職侍應，令佢喜出望外，更乘機向女方表白，估唔到奈美相當受落，即晚就同涼介去開房！後來涼介發覺奈美性慾極強，一晚三御搞到腳都軟埋，覺得咁落去都唔係辦法！然而，奈美一早就已經諗好解決辦法，就係勾引餐廳其他男侍應一齊開心，於是每晚餐廳打烊之後，涼介就會同其他男侍應合力滿足飢渴無比嘅奈美，將餐廳變成性戰場地。

力戰群雄 喺SOD出品嘅《每天晚上工作8小時後都會給顧客品嘗》入面，青空光除咗係便當屋嘅店員，亦係社區一眾男人嘅治愈天使，因為佢嘅態度相當貼心，除咗炮製美味又健康嘅便當外，仲會幫助有需要嘅男人出火，只要男客人食完便當之後慾火高漲，光妹就會即場同對方激戰！而晚膳時間擠滿客人，個個都話要飯後出火嘅話，光妹亦樂意力戰群雄，喺店內上演大混戰，為成班男士解決慾火。

潮吹亂噴 片廠Madonna炮製嘅《與咖啡館店員愛里出去約會時》，講述希島愛里係一間咖啡店嘅女侍應，由於佢生得美艷迷人，成為咖啡店嘅生招牌，而喺眾多傾慕佢嘅客人當中，以辦公室職員正浩最有膽識，佢為咗親近愛里，唔單止日日嚟幫襯，收工之後仲嚟咖啡店做兼職，令愛里大為心動，兩人更喺咖啡店關門之後喺店內鬼混，不但搞到淫聲四起，愛里仲潮吹亂噴，事後佢哋仲飲番杯咖啡，認真識歎！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺3部作品當中，本仙最鍾意青空光主演嘅《每天晚上工作8小時後都會給顧客品嘗》，原因係光妹親切又溫柔，擔任便當屋女店員真係入型入格，而當佢發揮淫蕩本色嘅時候，瘋狂又忘我咁同班客人砌個你死我活，令作品變得精彩萬分！

撰文：賢