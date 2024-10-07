有性趣 ： 成人主播爭霸戰

Flirt4Free係乜嘢來頭？於1996年成立，係美國成人直播界嘅龍頭，橫掃多個成人業界獎項，喺2017年舉辦第一屆「Flirt of the Year」，並選出成人直播界嘅王者！至於點樣能夠成為王者？Flirt4Free會根據該直播平台嘅主播，喺10月1日至12月31日期間，每兩周便會以佢哋嘅收入進行淘汰，前後共分7輪嘅淘汰賽中，邊個直播主持能搵得最多嘅前20名男及20名女主播，各自獲得50至1千美元獎金，及至第四輪嘅前8名男及8名女主播，獲得2百至4千美元獎金，到最後一輪嘅5名參賽者，則分別獲得2千至1萬美元獎金。Flirt4Free總裁Craig Miller稱根據上屆經驗，比賽能令主播嘅收入有爆發性增長，網民亦得到前所未有嘅官能享受。不過大家要留意，比賽規定只有北美、南美、羅馬尼亞、俄羅斯及歐洲嘅成人主播參賽。