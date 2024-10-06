色日放送：回鄉探親 床上敍舊

好多人都會趁長假期回鄉探親，返到以前細個成長嘅地方緬懷一番，並同親友敍舊。而日本AV界亦有唔少以回鄉探親作為題材嘅作品，當中男主角見到青梅竹馬變成索女，而且仲相當飢渴，然後發生一連串激情床戰。

撻着慾火 喺PLANET PLUS出品嘅《回鄉時與變成爆乳的兒時好友再會》入面，秀明由外國返回日本老家鄉下探父母時，遇上兒時好友姬咲華，女方唔單止親切可人，心口仲好激凸，相當誘人！之後秀明約華妹食飯敍舊，期間情不自禁錫咗女方一啖，卻估唔到呢一吻撻着晒到兩人嘅慾火，於是即刻飛奔返屋企開波！自此之後，秀明同華妹形影不離，一得閒就上床「敍舊」。

一箭雙鵰 於Moodyz推出嘅《遇上變成癡女的同學》當中，浩章喺中學畢業後，由鄉下搬到大城市生活，有一日收到舊同學嘅邀請，回鄉下出席舊生敍舊，就係咁，重遇春陽萌花、AIKA呢兩位女同學，佢哋兩個由當年嘅老土鄉下妹變成家陣火辣十足嘅澀谷妹，而且又姣又放蕩，一見到浩章就話要帶佢返屋企嚟個3P激戰，初時浩章有啲不知所措，但係兩條女都咁索，而且未試過一箭雙鵰，便決定喺床上同佢哋死過！

另類練習 片廠SOD製作嘅《新年回鄉的中出練習》，講述正太返鄉下同老父母過新年，順道與大波妹舊同學戀渕桃菜見面敍舊，兩人無所不談，正太更自爆有遲洩問題，同女友點搞都無辦法洩射，於是桃菜提出同正太打真軍練習洩射，而佢哋一拍即合，正太喺過程中順利一洩如注，而桃菜亦一臉滿足，就係咁，往後兩人密密上床練習喇！

撰文：賢