喜雙飛：健美索模 晒弗爆靚偈

健美模特兒愈來愈受男士歡迎，皆因佢哋勤做運動鍛煉出婀娜弗爆身材同結實纖腰，加埋心口一對巨乳，實在係辣爆眼球！今日便搵來兩位健美性感女神Spencer Nicks及Sarena Banks比併一番，睇吓邊個更具魅力啦！

夢想成真 好多人有健身習慣，唔單止為咗強身健體，更重要嘅係希望增強自己嘅魅力，好似Spencer Nicks正因為咁而走入健身室。

咪睇佢家陣身材上下齊料弗到痹，其實佢以前係肥妹仔一名，係咪完全睇唔出呢？

話說佢自細已對模特兒工作充滿憧憬，但礙於身材肥胖，故自知好難可以夢想成真，到大學時嘗試加入啦啦隊以滿足表演欲，唔止被婉拒，仲被啦啦隊嘅隊長恥笑，於是佢就的起心肝努力健身。經過艱苦鍛煉後，終於成功收身，佢即刻喺社交平台晒性感照盡騷弗爆身材，除咗一雪前恥，更睇到男士們流晒口水瘋狂畀Like，令佢充滿自信，更向模特兒事務所自薦，不但獲得錄取，仲有大量拍攝同出騷機會，憑住前凸後趷嘅健美身材，令人氣瞬間急升，及後佢乘勢踩埋入成人網紅界，以大尺度寫真盡情吸金！

Spencer Nicks

出生地：美國肯塔基州

身高：165cm

三圍：35G-24-36

美巴混血 想鍛煉出健美身材，有人話唔一定要走入健身室嘅，做瑜伽都一樣掂，以上呢句話係來自美國密蘇里州嘅軟體尤物Sarena Banks講嘅。

佢係美國及巴勒斯坦混血兒，自細鍾意跳舞，故此身體柔軟又靈活，後來仲玩埋瑜伽，唔單止鍛煉出玲瓏浮凸身段，仲經常擺出高難度甫士嚟展現超柔軟嘅身體，為咗將過程同成果騷畀大家睇，於是喺社交平台分享自己嘅性感靚相，卻估唔到因此成為投身模特兒界嘅契機。被星探發掘後出道嘅佢，影咗多輯性感比堅尼照，更擺出高難度動作，例如一字馬等，憑住索樣靚偈加軟體，仲有一身充滿陽光氣息嘅健康膚色，人氣愈來愈勁，於是佢索性轉型做網紅搵銀，隨住佢嘅寫真尺度愈嚟愈大，喺短短兩年便成為炙手可熱嘅性感網紅。

Sarena Banks

出生地：美國密蘇里州

身高：163cm

三圍：35F-23-35

第1回合：鬥身材 Spencer Nicks副偈確係睇頭十足，單憑一對35G車頭燈，配合性感寫真相當養眼。不過Sarena Banks副偈同樣有料，35F胸器配23吋纖腰，身材極具線條美，稍勝一籌。

第2回合：鬥性感 踩入成人網紅界嘅Spencer Nicks，所分享嘅寫真照唔止係性感咁簡單，直頭係噴鼻血級數！不過靚偈尤物Sarena Banks嘅寫真同樣火辣十足，有部分甚至係挑戰尺度底線，所以呢個回合打和！

第3回合：鬥人氣 兩女除咗係模特兒，亦係性感網紅，當然要比併一下人氣。Spencer Nicks嘅X粉絲有近9萬，而IG則有近53萬粉絲。不過Sarena Banks嘅人氣仲勁，X粉絲直逼10萬之餘，IG粉絲更係超過101萬，真係贏足成條街！

Report：Sarena Banks實至名歸 Sarena Banks嘅寫真誘惑味十足，加埋超柔軟身體擺出高難度甫士，令佢獲得超高人氣，即使今次面對Spencer Nicks呢位強勁對手進行比併，仍勝出兩個回合，絕對係實至名歸。

撰文：魂