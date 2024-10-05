洋媚女子：秘約伴遊銷魂享受

好色之徒總係會利用外遊機會尋歡，秘約伴遊係其中一種玩法，感覺好似拍拖，日頭有個人喺身邊陪自己吃喝玩樂，夜晚又可以享受埋魚水之歡，究竟過程有幾銷魂？今次介紹嘅四仔就有辦你睇！

紅牌美女 點先稱得上係紅牌女伴遊？除咗樣靚身材正，床上服務亦要夠貼心周到，之不過男士們心動還心動，一旦幫襯，好易搞到情變收場！想知點解，千祈咪錯過由HardX出品嘅《Hot Bodies #8》。影片搵嚟Mason執導，脫星陣容包括Anna Claire Clouds、Jill Taylor、Madison Wilde等，個個都有質素又有人氣。故事講述男主角喺朋友慫恿之下，借出差為名，瞞住老婆搵件紅牌女伴遊曳曳，結果一見傾心，仲被對方嘅床上服務徹底征服！自此之後，男主角返唔到轉頭，究竟呢條沉船友最終能否回到老婆身邊呢？

高質服務 唔係人人都有條件成為伴遊，冇番咁上下姿色，邊會有人幫襯？若然好似四仔系列「Club VXN」入面啲脫星咁高質，一定大把男士爭住請！影片由Vixen出品，新一集《Club VXN #14》搵嚟Laurent Sky同Julia Grandi執導，並且邀得Eve Sweet、Agatha Vega、Amber Moore等索女加盟，喺片中擔任伴遊公司嘅員工，能夠為顧客帶嚟最貼身嘅高質服務。值得一提，片廠為咗令影片更具可觀性，特登遠赴西班牙一間五星級酒店拍攝，靚人靚景再加激情演出，大家又點可以錯過呢！

一試戀上 稱得上係花叢老手，通常玩得有分寸，但凡事都有例外，好似由DORCEL製作嘅四仔《Impulses #7》，當中嘅「玩家」就被美女伴遊迷倒，一夜風流之後，變得不能自拔。點解「玩家」都會咁失策？事關喺Frank Major執導下，Candie Luciani、Poppy Pleasure、Shalina Devine等一眾高顏值脫星簡直係魅力沒法擋，再加上呢班索女身懷絕技，可以令男士爽而不洩，試問對發夢都想自己成為床上持久王嘅玩家嚟講，呢啲床技高超嘅女伴遊，點可能唔一試戀上呢？

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：能夠迷倒好色之徒，當然唔會係普通伴遊啦！除咗樣要靚、偈要正，床技精湛亦係基本要求，講到呢一點，今次推介嘅3套四仔就好有指標性，特別係《Impulses #7》同《Hot Bodies #8》都有多場精彩床戰。至於主打靚人靚景嘅《Club VXN #14》，亦係一套令人賞心悅目嘅佳作。

撰文：魂