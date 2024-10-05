世界Cup：松島凪沙水滴H奶俏嬌娃

好多人覺得護士係一份神聖工作，加上大部分從業員喺照顧病患者方面，表現得有愛心又夠細心，於是坊間有所謂「白衣天使」嘅稱呼，而今期「世界Cup」主角更因為心口有對美乳，稱得上係護士中嘅天使，佢就係松島凪沙！

姊系氣質 講起女人對波，唔係話Size夠大就吸引，仲要睇埋胸形靚唔靚，無論係木瓜形、湯碗形抑或竹筍形，都各有支持者，最緊要唔好下垂，質感要夠自然，而今日為大家介紹嘅日本寫真界新人松島凪沙，心口對水滴形H奶一樣正到痹！

呢位大波妹喺今年6月先第一次參與攝影活動，繼而正式宣布加入寫真女優行列，睇番佢啲相片，個樣唔算特別靚，有啲姊系氣質，但對眼好有神采。講到佢最大賣點——身材，三圍比例都幾火辣，上圍37吋已經勝過好多寫真女優，仲要係H Cup，做水着女優真係冇得輸！

表現豪放 上文提到凪沙係護士中嘅天使，皆因佢喺出道之前，確實做過白衣天使！喺一次訪問中，凪沙透露自己之所以要轉行，同收入高低無關，而係覺得護士呢份工有啲悶，就算每日會接觸唔同嘅人，但做嘅嘢大同小異，令佢開始懷疑自己喺度蹉跎歲月，再加上身邊啲朋友成日讚自己身材正，於是決定拍寫真，希望憑住一副誘人胴體，為人生帶嚟改變。

雖然凪沙喺寫真界嘅資歷尚淺，但對住鏡頭一啲都冇怯場，喺最近推出嘅首隻寫真碟《なぎさの誓い》入面，表現得相當豪放！唔止經常換上露出南北半球嘅超細碼泳衣，仲會做出各種疑似自摸嘅動作，睇嚟寫真女優呢份工確係開正佢嗰瓣。

客觀評乳 Cup數：H

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：貌似水滴，分量十足，質感天然，再加上肌膚嫩白，吸引男士眼球冇難度！

社交網站 身為寫真界新人，梗係要爭取多啲曝光機會，所以松島凪沙頻頻出席攝影活動，登入其社交網，就會睇到相關消息。

Profile 年齡：26歲

身高：5呎4吋

三圍：37H-25-37

撰文：賢