今夜一丁：井口裕香 聲優界No.1胴體

喺日本演藝界，除咗歌手、演員、寫真女優會有粉絲，經常負責為動畫配音嘅聲優一樣吸引到唔少支持者，事關當地聲優早已偶像化，唔止走到台上唱歌、跳舞，仲會拍埋寫真，而今日為大家介紹嘅井口裕香，更被寫真界稱為「聲優界No.1美BODY」！

健美好波 講起上嚟，日本有唔少聲優都係聲色藝俱全，有力由幕後轉戰寫真界，好似小倉唯、佐倉綾音、相良茉優、井澤詩織、夜道雪、豊田萌繪等等，而早喺2002年出道嘅井口裕香亦不甘後人，喺最近加大力度向寫真迷騷哥利，實行利用美色，為事業謀求突破。其實出身於東京嘅裕香，今年已經36歲，但駐顏有術，望落似廿幾歲多啲，而且個樣後生得嚟有幾分嬌俏，笑容相當甜美。另外，裕香嘅身材健美，心口對G奶唔止分量十足，仲要好有彈性，加埋條腰夠晒幼，屁股又圓又翹，難怪喺寫真界大獲好評！

頻出寫真 當初通過「G.G.F.」呢個聲優選拔賽入行嘅井口裕香，出道後接連為多齣知名動畫作聲音演出，包括為《魔法禁書目錄》嘅茵蒂克絲、《前進吧！登山少女》嘅雪村葵、《美味派對 光之美女》嘅卡曼蘭配音。由於裕香嘅聲優造詣上乘，人氣愈來愈高，更獲邀主理網絡電台節目《井口裕香の超ラジ!Girls》添！

今年，裕香好積極拍寫真，繼年初推出實體寫真集《MORE MORE MORE》之後，近日又推出數碼寫真集《君の声と、波の音と。~prologue~》。由於好多人只係知道裕香係聲優，所以一睇到佢嗰副激凸胴體都讚不絕口，難怪可以獲得「聲優界No.1美BODY」嘅稱號！

Profile

年齡：36歲

身高：5呎2吋

三圍：36G-24-35

社交網站

身為聲優偶像，井口裕香成日會更新自己嘅社交網，除咗透露工作動向，仲會上載部分性感相，向支持者派吓福利。

撰文：賢