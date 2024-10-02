歡樂性講堂：哺乳期不必進行人工美白

Q：我在大半年前生孩子，至今一直在哺乳。我跟丈夫恢復了性生活，他不經意地說哺乳令乳暈變得又大又深色，我聽了不開心，因為覺得丈夫在介意我的產後變化，心想要不要塗些美白乳霜令膚色變淡？但如果準備明年懷第二胎，那時候又會不會變回深色的呢？Cecelia

A：女性的私隱部位猶如臉孔，各有面貌，乳房形態和色澤主要取決於先天遺傳，而隨年歲時日、生理變化、生育經驗等，亦會使之產生變化。不少人誤以為哺乳過程使乳暈變深色，其實不然，事實上，賀爾蒙波動才是導致色澤轉變的主因，女性經歷最劇烈的賀爾蒙波動莫過於懷胎十月了。懷孕和分娩後，其中最常見是乳暈變得深色和暗啞、圓周也會變闊，這是女性於生育後的自然生理轉變，除此還包括較難瘦身、脫髮和整體膚質變差，例如易生暗瘡、角質層變厚、黑色素沉澱等。

男士當了父親，需要重視和關心伴侶的生育重擔，不應吹毛求疵，要避免因無心的三言兩語而打擊了伴侶的自我形象，令對方蒙受更多身心壓力。主流社會有着對粉嫩膚色的單一追捧，但決不代表其他外觀上的差異就不美。夫婦宜坦誠地體諒彼此，撇除芥蒂。

由於現時尚在哺乳期間，加上打算二次懷孕時，到時身體會再度受賀爾蒙干擾，所以建議你暫時不必進行人工美白。若於私隱部位塗抹外用產品，其所含的漂白物質成分有機會經由皮膚混進乳汁，必須謹慎。