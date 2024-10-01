今夜一丁：好動F奶妹 為圓夢唔做Miss

今年有唔少體壇盛事上演，唔知大家有冇因為咁而多咗做運動呢？講開又講，做運動有益身心，細路仔都知，但做得唔正確，分分鐘整傷自己，所以最好向合資格人士討教，以下為大家介紹嘅寫真女優瑚都，就係一個唔錯嘅人選。

姊系氣質 喺日本寫真界可以搵到唔少學歷高或持有專業資格嘅女優，好似松村加南子係藥劑師、村上梨衣名係營養師、和智南係普拉堤運動教練，而今日嘅主角瑚都就擁有體育教師資格。

出生於日本愛知縣嘅瑚都，面尖尖，眼大大，五官望落幾順眼，但又唔稱得上係大美人，笑容好陽光，就好似鄰家姐姐咁親切。除咗迷人嘅姊系氣質外，阿妹嘅身材都相當弗，唔見有贅肉，加上皮白肉嫩，令呢副好有曲線美嘅胴體顯得極具吸引力。更重要嘅係，佢心口對F奶夠晒分量，亦唔見有任何後期加工嘅痕迹，認真係一對天然好波！

星運上升 瑚都自細就係好動派，對於各種運動都感興趣，特別鍾意滑雪、衝浪同釣魚，仲因此考取到體育教師專業資格。不過，阿妹冇選擇去學校做Miss，事關做藝能偶像先係佢嘅第一志願，所以喺2018年透過一次選秀活動，正式打開入行之門，之後加入美少女組合「LOVE SPEARS」，再做埋寫真偶像。不過，瑚都喺出道頭幾年，人氣好一般，直至今年參加選美活動「Miss ENTAME 2024 Audition」兼得到亞軍之後，星運開始上升，獲得多個攝影會演出機會之餘，仲以演員身份參演電影添！希望瑚都可以把握呢個機會，喺演藝圈發熱發亮喇！

Profile

出生地：日本愛知縣

身高：5呎2吋

三圍：34F-24-34

社交網站 自從星運好轉，瑚都密密參加各類攝影會活動，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向，仲會搵到唔少養眼嘅靚相添！

撰文：賢