色日放送：老婆去旅行 出軌止身痕

好多男人表面上係正人君子，其實成日都身痕好想去滾！好似日本AV界嘅「老婆/女友不在家系列」咁，當中嘅男主角就趁另一半去咗旅行，放肆出軌搵囡囡Happy，簡直係滿足晒男人嘅慾望呀！

砌到天光 片廠S1製作嘅《與最好的情婦出軌》，講述德哥係一間公司嘅高層，同老婆結婚之後生活愈趨平淡，近排仲因為老婆性冷感而冇再行房。之不過，德哥嘅男人味令到新入職嘅可愛女下屬三田真鈴相當傾慕，兩人出外公幹時候，真鈴仲特登租一間酒店房，製造兩人同住一間房嘅機會。之後，二人嘅感情愈來愈親密，每次老婆回鄉探親或者去旅行，德哥都會帶真鈴返屋企，由夜晚砌到第二朝，簡直係當老婆無到呀！

慾火高漲 於FITCH推出嘅《女友不在家期間搭上了她的妹妹》當中，泰翔去到女友杉菜屋企後，見到佢妹妹似鳥日菜唔單止可愛，而且仲相當大波，令泰翔流晒口水！有一日，杉菜要出差幾日，泰翔心諗機會終於嚟喇，於是佢就上門搵日菜食飯，期間伸出祿山之爪，日菜敏感嘅身體被觸碰之後頓時慾火高漲，對泰翔嘅各種前戲更係相當受落，於是兩人就喺杉菜唔喺屋企嘅日子連番激戰，盡情享受快感！

貼身安慰 喺DAS!出品嘅《我女朋友外出旅行時與鄰家姐姐發生關係》入面，大雄嘅同居女友突然撇低佢去旅行，後來發現女友原來係同第二條仔一齊，搞到傷心欲絕，返到屋企門口仲痛哭起來！鄰家大波姐姐橘瑪麗見到大雄咁傷心，就請佢返屋企食飯飲酒安慰一番，兩人相處之下互生好感，麗妹將身體貼近大雄，跟住仲上演肉搏戰！就喺女友去旅行期間，大雄同橘瑪麗就好似兩夫妻咁生活，一齊煮飯同上床，相當溫馨。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺3部作品當中，本仙最鍾意橘瑪麗主演嘅《我女朋友外出旅行時與鄰家姐姐發生關係》，原因係麗妹魅力非凡，身材高挑又大波，加上床戰表現夠落力，令作品精彩度大大提升，而片中佢少有地扮演文靜姐姐而唔係做飢渴癡女，對待男主角態度溫柔體貼，令人睇得好窩心！

撰文：賢