有性趣：重金打動前脫后復出

於1985年出生嘅Eva Angelina，2003年投身四仔界，不但先後喺多個四仔頒獎禮奪得「最佳脫星」大獎，2018年更進入AVN名人堂，到2021年引退後專心發展成人網紅事業，卻估唔到早前美國四仔片廠Vixen宣布，憑一紙專屬合約成功邀請到呢位前脫后復出，而出山頭炮作《Blacked》由四仔名導Derek Dozer執導，以及巨根黑人男優Jason Luv擔任男主角。其實Eva Angelina並非首次跟對方合作，早喺15年前佢已跟當時24歲嘅Jason Luv同床較技，而佢今次更係大派高帽，稱一直以來仍難忘對方嘅胯下神兵！不過關於呢位前脫后復出，四仔迷嘅反應參差，有人稱自細睇佢睇到大，相當期待昔日女神嘅演出，有人則坦言Eva Angelina當年因外形走樣而引退，家陣早已不復當年勇喎！