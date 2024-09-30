今夜一丁：風騷S曲線 泰誘人

充滿曲線美嘅靚偈，本來已經令男士們心動不已，若然加埋一對白滑激凸美乳，真係不得了！好似呢位來自泰國嘅性感女神Soraya Upaiprom，就係最佳人辦。

五官標致 線條美呢三個字相信唔少人都聽過，只係何謂曲線美呢？簡單嚟講，就係指身材前凸後趷展露出誘人S曲線，係形容身材索到啪啪聲嘅代名詞。如果仲係唔明嘅話，大家只要睇吓Soraya Upaiprom嘅寫真，就能夠體會到呢種曲線美有幾迷人喇！

當然只係有副好身材係唔夠嘅，仲要個樣夠靚至得，出生於泰國東北部城市烏隆塔尼嘅Soraya Upaiprom，相信冇人會挑剔佢嘅顏值。事實上，天生五官標致嘅佢，一直對自己嘅樣貌充滿信心，早喺中學時期便深信憑住出眾嘅美貌，定必能喺模界闖出名堂，故此大學學業後，佢便急不及待去到曼谷發展模特兒事業，結果一如所願，憑住高顏值及誘人身材，成為模界超新星。

大尺度寫真 雖然Soraya Upaiprom甫出道便備受注目，但係講到令佢真正人氣大爆發，就係為著名男士雜誌拍攝封面開始。成為雜誌封面女郎嘅佢，以性感火辣造型登場，展現出完美誘人S曲線身材，吸睛度爆燈，瞬即成為唔少男士心目中嘅性感女神。見到如此好反應，Soraya Upaiprom亦乘勢轉行性感路線，並推出多輯大尺度寫真，更踩入網紅界吸金。

雖然佢憑住性感形象喺攝影模特兒界及網紅界均人氣急升，但佢並未停下車模、賽車女郎等工作，佢解釋係攝影棚室內工作係比較舒服，但佢更享受跟人們互動。事實上佢真係冇吹水，皆因原來喺模界以外，經常進行打機直播，並憑住高超打機技術，擄獲唔少男士嘅歡心。

Profile

出生地：烏隆塔尼

身高：167cm

三圍：34F-24-35

社交網站 樣索身材正兼打機高手嘅Soraya Upaiprom，名副其實係睇得又打得，試問男士點可能唔視佢為女神呢？難怪佢嘅IG粉絲超過107萬，抵佢咁紅呀！

撰文：魂