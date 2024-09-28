洋媚女子：慾女習泳猛男鞭策

跟私人教練學游水，無非想快啲提升泳術，但有一班慾女專搵猛男幫自己做特訓，對於泳術有冇改進一啲都唔Care，純粹享受操練過程，究竟佢哋喺課堂上做過啲咩？一於去片睇睇！

裸住上堂 喺服務業搵食嘅打工仔都會聽過「顧客永遠是對的」呢句說話，但喺片廠Team Skeet製作嘅四仔《Cheeky #14》入面，擔任私人游泳教練嘅猛男，竟然將Queenie Sateen、Kitty Deville、Vanessa Vega同Vera Jarw呢4位巨乳顧客當成女王咁服侍，實在係誇張咗啲！故事講述呢班慾女約咗大隻仔教游水，期間以鍾意裸泳為藉口，喺教練面前露出一對車頭燈，色誘意圖係人都睇得到。為咗滿足呢班學員嘅需索，教練嘅付出可以話係毫無保留，問題係即使教練幾精壯都好，一次曳曳又點能夠餵飽呢班女色狼呢？

孖妹起痰 約埋朋友一齊學游水，除咗冇咁悶、壯吓膽、可以互相鞭策等理由，背後仲可能有其他目的！講緊嘅係四仔《Club VXN #14》嘅劇情，影片由Vixen出品，搵嚟Laurent Sky同Julia Grandi聯手執導，佢哋擅長拍3P床戰，而新作正正講述一對索女閨密孖住上私人游泳班，理由係大家都想同型男教練曳曳，所以上堂過程有大量汁液橫飛嘅場面，再加埋脫星陣容包括Eve Sweet、Agatha Vega、Amber Moore等名字，位位都係人靚偈正、床技精湛之輩，絕對值得大家捧場。

人肉浮波 泳池有浮波，教練笑呵呵，唔明發生乜嘢事？咁就要睇吓由Brazzers出品嘅四仔《Wet & Wild Asses #16》喇！呢個系列向來以泳池同美股為賣點，今次加埋巨乳，兼且搵嚟Angela White、Karma RX、Kissa Sins等好波之人參演，畫面有幾波濤「胸」湧可想而知。故事講述一班巨乳慾女參加游泳班，但醉翁之意不在酒，而係睇中教練胯下大雪茄，結果爆發連場肉搏，由泳池玩到上岸，仲不斷出現乳搖場面添！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：女泳客搭上男教練，呢類四仔劇情拍過N次，確係冇咩新意可言，但只要脫星夠吸引，依然有大把觀眾受落。正如以3P作招徠嘅《Club VXN #14》，唔止製作水平高，成班脫星一副戰鬥格，出色嘅床技不禁令人舉起拇指。若然鍾意睇好波，《Cheeky #14》同《Wet & Wild Asses #16》都係唔錯嘅選擇。

撰文：魂