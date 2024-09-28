今夜一丁：井手美希日本一大學美人

唔少人對寫真女優都有種錯誤印象，以為佢哋係一班讀唔成書嘅後生女，但其實有好多大學生喺日本寫真界搵食，好似今日為大家介紹嘅井手美希，唔止畢業於知名學府，仲獲得「日本一大學美人」呢個稱號添！

氣質清新 剛才提到有唔少寫真女優都讀過大學，例如有「日本一美麗智慧女子大學生」之稱嘅街山美穗、被稱為「日本最胸女大學生」嘅忍野沙羅，仲有早排以寫真偶像身份轉戰AV界嘅塔乃花鈴。

至於現年22歲嘅井手美希，就讀於日本國立音樂大學，可謂系出名門！筆者第一眼見到美希，不期然諗起宮澤理惠呢位殿堂級寫真偶像，事關阿妹個樣生得明艷照人，氣質清新脫俗，仲有一身極具透明感嘅美肌，所以就算心口對車頭燈唔算好激凸，依然好有吸引力，一啲都唔會比其他大波妹比下去！

迎接挑戰 早喺3歲已經學彈鋼琴嘅井手美希，出身於佐賀縣，曾立志要投身教育界，希望有機會擔任校長，後來見到知名女主播加藤綾子嘅一篇專訪，開始改變主意，好想喺主播方面發展，而為咗圓夢，決定進軍藝能界，參加專為日本女大學而設嘅選美活動「Miss Circle Contest 2022」，結果憑住出眾嘅美貌同才藝，一口氣橫掃包括冠軍在內嘅5個獎項，仲得到「日本一大學美人」嘅稱號。自此之後，美希開始以藝人身份參演電視節目，包括《藝能界特技王決定戰TEPPEN》等等，而佢好希望有機會迎接各種挑戰，磨練一下演藝才能，他朝一日好似自己最欣賞嘅優木真央美，成為一位全能女藝人！

社交網站 同時下好多大學生一樣，井手美希好積極經營網上社交平台，只要多啲Click入去，就會知道佢嘅工作動向同生活點滴。

Profile 年齡：22歲

身高：5呎3吋

三圍：33-23-34

撰文：賢