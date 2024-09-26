今夜一丁：加國Serena Becker火辣無限制

喺時裝展走上天橋行騷，係唔少模特兒嘅夢想，好似Serena Becker就係其中之一，只係因乜嘢原因會令佢投身成人網紅界呢？想知嘅話，就要睇埋落去喇！

表演欲強 模特兒有多種唔同類型，而能夠喺時裝展上表演，係大部分模特兒嘅終極目標，出生於加拿大魁北克省嘅Serena Becker就係其中之一，只係出道3年後，佢竟然放棄時裝模特兒身份，轉型成為成人網紅搵食，究竟箇中係咩原因呢？

天生五官標致嘅Serena Becker，真係由細靚到大，而佢仲好鍾意運動，更係一位冰上曲棍球好手，同時佢亦係啦啦隊隊長，足見佢充滿表演欲，好享受成為眾人嘅焦點，亦因為咁，佢夢想將來成為模特兒，吸盡全場嘅目光。

為咗追尋模特兒夢，喺大學時期隻身遠赴美國邁阿密面試，憑住迷人外形成功獲得取錄，以兼職模特兒身份參與過唔少活動，但因學業問題，經歷短暫模特兒生涯後便返回加拿大，而大學畢業後，佢成為一般上班族。

事業轉型 本身性格外向嘅Serena Becker，慢慢厭倦朝九晚五嘅刻板生活，及至2019年佢毅然辭去工作，並遠赴美國洛杉磯決定全身投入模特兒界事業，甫出道便獲得唔少工作，先後為多本時裝雜誌拍攝寫真，更頻頻喺時裝展上演出，點名就喺事業如日中天之際，身體卻出現咗問題，原來佢曾經喺冰球比賽中腰部受傷，密集嘅工作令佢加深腰傷，最後佢只好退出模界，並轉向網紅界發展。

挾住時裝模特兒身份，加上經常分享辣照，令佢人氣急升，亦令佢萌生成為成人網紅嘅諗法，於是開設OnlyFans帳號並為會員獻上火辣無限制嘅寫真及影片，為事業迎嚟第二次高峰。

社交網站 人索身材正嘅Serena Becker，憑住得天獨厚嘅天賦本錢，轉型做成人網紅不但相當成功，而佢自家製嘅影片尺度更係直逼四仔，難怪佢嘅OnlyFans粉絲超過13萬啦！

Profile 出生地：加拿大

身高：175cm

三圍：35D-24-35

撰文：魂