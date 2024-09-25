色日放送：補習性知識 愈學愈好色

人生有個優良嘅導師傾囊相授，的確可以提升知識同技術水平！AV業界資深人士神仙乙對此亦表示認同，就好似日本AV界嘅家庭教師咁，佢哋唔單止又索又好身材，對教授性知識同床技素有心得，仲會傾盡全力瞓身指導，令人飽嘗快感之餘，仲有望成為床上猛將添！

滿足私慾 片廠OPPAI炮製嘅《正太控巨乳家庭教師積極鼓勵解除童貞》，講述楪可戀呢位家庭教師上門補習嘅目的，並唔係為咗作育英才，而係為一己私慾。佢每次上門同小鮮肉作一對一補習時，都會無意間教授性知識，繼而上床演練一番！楪可戀仲會提出獎勵計劃，如果考到好成績，唔單止可以打真軍，仲可以享受中出快感，搞到班小鮮肉個個都努力溫書以求達到目標！

胸夾引爆 於MOODYZ推出嘅《對成績進行徹底管理的G奶家庭教師》當中，由於涼真成績欠佳，所以父母就聘請森下悠莉上門為佢補習，悠莉擁有一對極品G奶，兼着住低胸衫露出深溝，令到涼真無辦法專心學習，呢個時候悠莉知道應該點做，就係玩胸夾引爆，果然一洩如注後，涼真即刻專心向學。之後，悠莉每次嚟補習時都會先為涼真出火，一來可以幫助對方專注學習，二來可以齊齊享受快感，簡直係一舉兩得！

光豬妙計 喺FALENO出品嘅《認真又聰明的家庭教師床上講座》入面，森彩美被聘請成為大雄嘅家庭教師，之不過大雄無心向學，然而森彩美山人自有妙計，趁無其他人嘅時候一手捉住大雄舌吻，然後剝晒大家光豬講解男女嘅生理構造，睇到大雄眼定定兼硬朗起來，而森彩美先施展吹奏功夫，再教授各種床上招式，令初嘗交歡快感嘅大雄樂在其中，自此每日都坐定定等森彩美上門「補習」。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺呢3部作品當中，本仙最鍾意楪可戀主演嘅《正太控巨乳家庭教師積極鼓勵解除童貞》，原因係佢魅力迷人，演技溫柔得嚟又夠姣，而且每每能夠以精練嘅技巧引爆男優，埋身肉搏時仲叫得銷魂無比，令作品嘅精彩度大大提升！

撰文：賢