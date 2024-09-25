有性趣：偷食支出大幅下滑？

所謂「偷食支出」，就係指男女每年花喺偷情上嘅支出使費，當中包括送畀小三嘅禮物、包包、金錢、租酒店房、出軌旅遊等費用，不過早前英國一項調查卻發現，自2019年起當地男女嘅偷食支出大幅下滑。

由英國已婚男女偷情網站Illicit Encounters發表嘅調查報告指，喺2019年時當地男女每年嘅偷食支出人均為6,000英鎊，只係到咗今年已大幅下滑至2,160英鎊。兩性關係專家Jessica Leoni認為支出之所以下滑，主要有兩個原因：（一）英國奢侈品價值下滑，相對2019年時嘅豪華酒店房價下跌70％，而珠寶首飾亦下跌60％；（二）收入下跌，受到經濟下行影響，男女原先願為冧情夫或情婦提供奢侈嘅物慾享受，但為支付日益增加嘅生活成本而變得手緊。以上論點受到Illicit Encounters嘅用家支持，唔少情夫及情婦均稱每年所獲得嘅金錢大幅減少，反而收到食物或燃油券等必需品愈嚟愈多。不過有偷食男女卻稱，雖然變得手緊，但係亦唔會阻止到佢哋繼續包養情人喎！