今夜一丁：Bailey Mattingly 薄身巨乳超新星

由裸模界踩入脫星界嘅例子有唔少，但係好似呢位來自美國嘅Bailey Mattingly咁哄動嘅卻冇幾多人，皆因佢唔止薄身巨乳身材夠吸睛，更在於佢係裸模界超新星，下海拍四仔梗係好多人都想睇佢嘅演出啦！

備受注目 雖然話有唔少裸模加入脫星界搵食，但係有四仔片廠曾稱，其實當中接受邀請演出四仔嘅比率，佔整體歐美裸模人數唔夠兩成，而且當中更有唔少需要長時間協商。不過凡事總有例外，好似出生於美國加州聖地牙哥嘅索女兼人氣裸模Bailey Mattingly就係其中之一。

事實上，早喺2017年美國裸模界出道嘅佢，有次接受媒體訪問時，便坦言對演出四仔相當感興趣，仲話喺鏡頭前獲得高潮零舍興奮添！要知道Bailey Mattingly唔單止個樣甜度高，身材更係前凸後趷，故此甫登場便備受注目，不但先後為多本著名男士雜誌拍攝全裸寫真，更推出過實體寫真集，被喻為裸模界超新星，所以當佢話有興趣拍四仔，實在令人相當期待佢嘅情慾演出。

早有預謀 至於點解Bailey Mattingly甫出道就事先張揚有興趣拍四仔呢？原來同佢喺出道前嘅工作有關。當時佢為咗搵錢，便開始從事成人直播工作，憑住迷人樣貌同薄身巨乳靚偈，令佢好快就獲得相當高嘅人氣。而當時佢便計劃加入成人演出，務求增加收入同吸金力，呢個時候佢就被模特兒事務所睇中邀請拍攝全裸寫真，喺重金誘惑下便決定出道成為裸模，亦因為咁，將成人演出嘅計劃擱置。只係演出限制級影片嘅想法，一直喺佢腦海中揮之不去，因此後來佢便踩入脫星界拍四仔。

事實上，Bailey Mattingly表示當時仲有另一如意算盤，就係想透過拍四仔提升知名度，令佢嘅成人網紅事業有更大嘅發展。家陣睇番Bailey Mattingly嘅成人網紅成績，佢當日嘅計劃又真係掂喎！

Profile

出生地：美國

身高：162cm

三圍：34F-24-34

社交網站

近年積極發展成人網紅事業嘅Bailey Mattingly，仍不忘拍攝全裸寫真及四仔畀觀眾欣賞，除咗為搵銀外，佢表示其實亦有私心，就係想成為可進入名人堂嘅一代脫星。

撰文：魂