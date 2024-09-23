今夜一丁：Andrea Kuoni人氣勁升 「胸」猛圓夢

模特兒係好多少女嘅夢想職業，甚至主動到模特兒事務所自薦，之但係如果被面試官彈唔夠靚，又會否令自尊心受損而放棄夢想呢？對於來自美國嘅Andrea Kuoni嚟講，唔單止冇放棄，反而成為佢圓夢嘅動力添！

出乎意料 樣靚係成為模特兒嘅基本條件之一，否則縱然有副靚偈，生得醜樣都好難成為模界一員，而一向對自己嘅美貌充滿信心嘅Andrea Kuoni，原以為到模特兒事務所自薦，就一定會成功獲得取錄，而且甫出道便會一炮而紅，之不過幻想總是美好的，現實卻事與願違。

出生於美國密蘇里州嘅Andrea Kuoni，自細係父母嘅掌上明珠，而在學時期更係追求者眾，故此佢深信自己魅力十足，亦自覺萬千寵愛在一身，將來投身模特兒界必定會大紅大紫，於是大學畢業後便自薦到模特兒事務所，全力發展模特兒事業，卻估唔到事情卻出乎意料。事緣佢當日面試時，對方勁彈佢個樣唔夠靚，又欠缺獨特個人風格，難以喺模界脫穎而出，結果不獲取錄，為此佢喊咗幾日幾夜，真係陰功呀！

愛心爆棚 Andrea Kuoni坦言當時自尊心受損，有諗過放棄模特兒夢，但係佢好快就化失敗為動力，加上獲得家人嘅支持，於是佢就朝向裸模界發展，將性感自拍照放上網公諸同好，果然冇幾耐便被美國著名男士雜誌睇中，邀請佢拍攝一輯全裸寫真，既然難得有機會，Andrea Kuoni梗係瞓身演出，結果寫真一出，便成為男士們嘅焦點，反應相當好，令佢嘅人氣火速上升，之後接連獲得拍攝寫真工作，從此展開裸模事業。

Andrea Kuoni笑稱當時特登將寫真寄畀模特兒事務所，以證明對方走寶！另外，佢唔單止樣靚身材正，仲好有愛心，原來佢經常捐錢到病患組織又做埋義工，呢啲咪叫人美心善囉！

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：34F-24-35

社交網站 近年Andrea Kuoni積極發展性感網紅事業，大家Click入佢嘅IG就可以睇到好多辣照，必定能滿足眼球。而佢早前更開設埋模特兒事務所，一嘗老闆娘嘅滋味，亦為有意投身模界嘅女士提供一展魅力嘅機會。

撰文：魂