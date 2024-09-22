喜雙飛：孖D網紅 搶「峰」頭

有人話性感女網紅嘅人氣同「峰」頭成正比，皆因巨乳對男士嚟講實在太吸睛，今日就搵來兩位DD Cup尤物進行比併，佢哋就係美國代表Cailey Lonnie及立陶宛代表Neringa Kriziute，睇吓邊個嘅「峰」頭更勁啦！

主動出擊 既然有副靚偈，梗係要騷吓哥利啦！而對出生於美國加州邁阿密嘅性感網紅Cailey Lonnie嚟講，原本佢想喺模特兒界騷身材，卻估唔到事與願違。

一直以模特兒為夢想職業嘅佢，讀高中時已勤力做運動Keep Fit兼控制飲食，到大學時更主動出擊到唔同模特兒事務所面試，希望可以快啲出道圓夢，點知每次面試官唔係彈佢生得矮，就話佢魅力不足，令一直對樣貌同身材都充滿自信嘅Cailey Lonnie大受打擊，一怒之下便將自拍性感照統統放上社交平台，結果憑住一對吸睛車頭燈，加上迷人嘅樣貌令佢一炮而紅，成為炙手可熱嘅人氣網紅，及後更吸引到泳衣及內衣品牌搵佢拍廣告同寫真，終於圓咗佢嘅模特兒夢。被問到現時目標，Cailey Lonnie坦言希望有朝一日能環遊世界，見盡每處靚景喎！

Cailey Lonnie

出生地：美國

身高：167cm

三圍：33DD-26-34

拋胸露乳 擁有天賦激凸巨乳嘅索女，如果投身性感網紅界或模特兒界可以話贏在起跑線，不過又唔係每個胸前有料嘅囡囡，都會夢想成為模特兒同網紅，好似呢位出生於立陶宛考納斯嘅Neringa Kriziute就係其中之一。

咪睇佢經常喺社交帳號上所分享嘅寫真火辣誘人，當中有部分更係挑戰尺度底線，就以為佢自細便諗住憑性感喺網紅界搵食，其實佢本身係一位女畫家，仲曾經舉辦過畫展添！喺大學修讀藝術嘅佢，不但擅長繪畫抽象畫及印象派嘅畫風，更憑住展現世間矛盾感嘅畫作，喺東歐多個畫展中薄有名氣。不過Neringa Kriziute卻覺得作為藝術家，唔能夠排除各種可能性，故此佢決定透過社交帳號展現自己性感一面，拋胸露乳任人欣賞，卻估唔到成為人氣網紅，氣勢仲勁過佢嘅畫家名氣，所以話孖D奶一出，實在令男人無法抗拒！

Neringa Kriziute

出生地：立陶宛

身高：170cm

三圍：34DD-26-38

第1回合：鬥身材 如果論Cup數嘅話，Cailey Lonnie及Neringa Kriziute都擁有孖D奶，兩女拍埋一齊可謂不相伯仲。不過如果計埋個躉，咁就明顯有高低喇，雖然前者嘅34吋美股夠結實，但卻唔夠後者38吋豪華臀咁搶眼，因此Neringa Kriziute稍勝一籌。

第2回合：鬥魅力 睇女唔止睇樣同身材，氣質同樣重要，身材健美Fit到漏嘅Cailey Lonnie，憑住迷人陽光魅力打動男士，而本身係畫家嘅Neringa Kriziute，散發出藝術家氣質，加上優雅與挑逗性兼備嘅寫真，同樣令男士心動。

第3回合：鬥人氣 Cailey Lonnie嘅X粉絲有11萬，而IG亦有66萬，本來人氣已經夠高，只係拍埋Neringa Kriziute嘅話，單係X已有超過60萬粉絲，IG粉絲更超過538萬，相當厲害，真係贏足幾條街！

Report：Neringa Kriziute獲勝 雖然兩位索女同為巨乳尤物，而充滿陽光魅力嘅Cailey Lonnie以及散發出藝術氣息嘅Neringa Kriziute嘅氣質亦各有吸引力，但無可否認若從寫真養眼程度，後者嘅寫真會較為性感，加上贏咗兩個回合，所以今次比併係由Neringa Kriziute勝出。

撰文：魂