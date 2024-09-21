洋媚女子：氹女試梳化坐到彈彈吓

氹女仔入屋，唔使鋪鋪請飲咖啡嘅，試坐新梳化都係一個唔錯嘅藉口，但會唔會發生類似四仔嘅下文，就要睇各位巴打嘅本事了！

挑逗閨密 女友身邊有一位巨乳閨密，點先搵到機會一親香澤？由Naughty America炮製嘅《My Girlfriend's Busty Friend #35》，就有一條好橋畀大家參考。作為人氣巨乳系列，片廠今鋪搵嚟4位巨乳脫星Chloe Surreal、Kali Roses、Skylar Snow同Annabel Redd參演。故事講述呢班大波妹對老友條仔起咗痰好耐，某日呢個男仔話屋企買咗一張新梳化，但女友因工作關係，唔得閒試坐，於是誠邀閨密幫忙，試吓彈力如何，結果彈吓彈吓，梳化變咗情慾交鋒嘅戰場。

纖毫畢現 有條鹹濕仔聲稱屋企嗰張新梳化好神奇，坐上去會令人快感連連，你估佢身邊嘅女性友人會唔會有興趣體驗一下？答案係Yes，仲要係100%添，點解咁肯定，全因睇咗由21 Sextury Video製作嘅四仔《Ass Domination #3》。影片由Angie Lynx、Lana Roy、Eveline Dellai等癡女脫星孭飛，單睇演出陣容就知劇情主打「淫蕩」二字，所以當佢哋聽到男士有一張咁過癮嘅梳化，就知對方想鹹濕自己，梗係順水推舟，喺梳化上纏綿一番。全片用上大量主觀鏡頭拍攝，加埋超大特寫，細節位拍到纖毫畢現，絕對係一套極具官能刺激之作。

巨乳誘惑 熟女嘅風騷媚態襯埋一雙豐滿巨乳，對男士嚟講，確係有着無比吸引力，難怪喺Jay Rock Productions製作嘅《My Busty Mistress #3》入面，一班男士對於Jewels Jade、Annie King、Dee Williams等脫星起晒痰，仲以試梳化為名，氹對方上床！可能有人會問，熟女嘅社交經驗豐富，冇理由咁易氹，但其實佢哋正值虎狼之年，明知對方另有圖謀，但寂寞難耐，於是將計就計，掀起連場高潮迭起嘅床戰，相信「胸奴」一定收貨。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：試坐梳化都可以炮製出引人入性嘅畫面，不得不佩服四仔製作人點石成金嘅能力。若然閣下鍾意睇好波，《My Busty Mistress #3》同《My Girlfriend's Busty Friend #35》都係唔錯嘅選擇，前者主打熟女魅力，後者則以梳化激戰為賣點。至於講到官能刺激，用上大量主觀鏡頭拍攝嘅《Ass Domination #3》，絕對係不二之選。

撰文：魂