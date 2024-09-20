洋媚女子：換衫唔閂門滿足性苦悶

索女換衫唔閂門，原來唔一定係大頭蝦㗎！因為根據四仔劇情嘅情節，佢一定係想色誘男人上床，唔信？咁你就要睇吓今次介紹嘅四仔作品喇！

更衣炮室 呢個世界真係只要夠鹹濕，任何地方都能夠成為曳曳性地？Digital Sin推出嘅《Good Girls Gone Bad》就話畀大家知係真㗎！由4位活潑可愛嘅脫星演出，故事講佢哋喺健身室鍛煉到香汗淋漓，同時望住班健碩型男發晒姣，於是詐詐諦諦入錯男更衣室，然後唔閂門換衫，睇見索女全裸靚偈，型男當然按捺不住埋身調情，喺男有色心女有淫意下，更衣室咪變成情慾炮室囉！

慾望新娘 現實中嘅新娘試婚紗時，心情都會既緊張又興奮，只係發生喺四仔當中，新娘直頭係性興奮呀！想知點解的話，就要睇Naughty America製作嘅《Naughty Weddings #6》喇！由人氣巨乳脫星Brooklyn Chase、Audrey Show、Brittany Bliss等上陣，講述女主角試婚紗唔記得閂門，見到未婚夫望住自己嘅裸體流晒口水，搞到佢亦春心大動，於是趁職員行開咗之後即刻開波！

老友心計 青梅竹馬最後能否突破友情關口，就要視乎女方敢唔敢踏出第一步！片廠Nubiles出品嘅《Stepping Into Sin》，搵來幾位新進脫星包括Molly Little、Aria Valencia等參演，佢哋一直暗戀相識多年嘅男性好友，卻見對方一直零行動而感到沮喪，而喺一個暴風雨嘅晚上，佢哋借淋濕身為由走上男方屋企換衫，特登唔閂房門露春光，男性好友睇見不但慾火急升，更情難自控發生超友誼關係。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：如果想睇脫界新面孔嘅話，今次所推介嘅《Good Girls Gone Bad》及《Stepping Into Sin》相信啱你心水，尤其後者嘅脫星無論樣貌同身材均相當高質，值得四仔迷捧場。不過如果你係胸奴迷的話，《Naughty Weddings #6》絕對係最佳之選。

撰文：魂