今夜一丁：東村來夢令和靚偈新星

唔經唔覺，日本進入令和時代已經有5年多，各界亦出現唔少變化，好似日本寫真界就湧現好多「令和超新星」，好似新人東村來夢便有「令和之美乳美尻」之稱，即係話佢個胸同屁股都夠晒出眾，甚至有潛力成為令和時代寫真女優嘅標誌！

甜美可人 剛才提及到日本寫真界出現咗好多「令和超新星」嘅優秀新人，當中包括近期極受歡迎嘅榎原依娜，佢除咗夠晒大波，而且仲擁有一副斯文綺麗嘅清純面孔，的確係吸引力十足！至於今日同大家見面嘅東村來夢就同依娜可以話相映成趣，因為今年20歲嘅佢，青春甜美可人，而且五官標致，笑起上嚟仲帶有一種妖媚風韻，雖然予人感覺唔夠斯文，但係就一定夠晒誘人！另外，來夢嘅上圍雖然冇依娜咁大包米，但係一對天然F奶依然睇頭十足，配埋又圓又翹嘅桃子形美尻，以及一身白滑美肌，吸睛度絕對唔會輸畀依娜㗎！

倒奶自摸 來夢甫踏足寫真界，就被封為「二刀流女子大生」，點樣二刀流法？唔通佢係日本知名古代武士宮本武藏嘅後人，深諳使用雙刀戰鬥？非也，其實係因為來夢同時擁有豐滿胸部以及圓渾臀部兩大誘人武器，所以就獲得呢個稱號，亦因為咁，佢亦有「令和之美乳美尻」之稱。

雖然來夢憑兩大武器成功吸引到觀眾注目，但係佢仲未可以全力喺寫真界發展，因為佢本身係一位大學生，拍寫真只係兼職賺錢。雖則係一份兼職，但佢喺首隻寫真DVD入面就已經瞓身演出，除咗拋胸倒奶玩自摸，仲任人淋到成身都係白色乳霜再按摩，風格夠晒大膽同挑逗㗎！

社交網站 東村來夢經常會將寫真照上載到社交網畀大家隨便欣賞，如果想一飽眼福的話，就要Click入去睇睇喇！

Profile 年齡：20歲

身高：5呎4吋

三圍：36F-24-37

撰文：賢